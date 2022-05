El gesto jamás contado de Raiola con el directivo de un club italiano que estaba "gravemente enfermo"

El fallecimiento de Mino Raiola ha supuesto una sorpresa para todo el sector del fútbol. El representante italiano siempre destacó por sus polémicas declaraciones y extravagantes estrategias para negociar. Pero también tuvo buenos gestos que hasta la fecha no habían salido a la luz. El club italiano Salernitana 1919 ha sido el primero en revelar la otra cara del agente de futbolistas.

Walter Sabatini, director deportivo de US Salernitana 1919, ha utilizado las redes sociales del club italiano para relatar esta bonita anécdota. El dirigente del equipo de la Serie A atravesó una complicada enfermedad. Y cuando llegó a oídos de Mino Raiola, el representante se ofreció para pagarle todo el viaje a Estados Unidos para que se pudiera tratar allí. Un detalle que Sabatini ha hecho público días después de la muerte del extrovertido agente.

"Mino, no me hubieras dado la oportunidad de hacerlo en la vida, hubieras discutido como siempre", comienza relatando en el mensaje publicado en la cuenta oficial de Facebook. "Ya hemos discutido suficiente, Mino, pero no puedo olvidar que en el momento en el que estuve gravemente enfermo llamaste a mi esposa ofreciéndome traerme a América a costa tuya", ha desvelado Sabatini.

Según el dirigente, ese gesto de ayuda fue un "extraordinario, innecesario y silencioso acto de generosidad" que hasta hoy no se había conocido. Mino Raiola, como ha intentado demostrar el director deportivo del Salernitana, iba más allá de ese personaje curioso para la prensa y temido por los grandes clubes a la hora de negociar.

El conjunto italiano, más allá de esta anécdota revelada por Walter Sabatini, también ha mandado su pésame a familiares y amigos. "El US Salernitana 1919, los dueños, los directivos, los jugadores y toda la plantilla se reúnen en torno al dolor que ha azotado al mundo del fútbol y a la familia Raiola por la pérdida del agente Mino", indicaron en sus redes sociales como muestra de duelo.

Un mito de los despachos

Mino Raiola, a sus 54 años, gestionaba las carreras de numerosas estrellas del fútbol mundial. El italiano se dio a conocer por varias operaciones, pero el hecho de ser el representante de Zlatan Ibrahimovich le permitió estar de forma constante en los medios de comunicación. Después llegaron otros grandes jugadores como Pogba o más recientemente Haaland.

Las formas de negociar y la larga lista de talentos que tenía representado le situaron como uno de los agentes más en forma de todo el panorama. Junto a Jorge Mendes, Mino Raiola logró hacer de la representación de jugadores un verdadero negocio. Sin ir más lejos, en el caso de Haaland, se rumoreaba que Raiola había pedido una comisión de fichaje de unos 40 millones de euros para él y el padre del jugador.

