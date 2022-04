Xavi: "Si los árbitros se equivocan que salgan a hablar, se les humanizaría"

Xavi Hernández analizó la derrota del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano. El entrenador culé destacó la falta de concentración de sus jugadores durante la primera mitad, pero celebró el cambio de actitud en los segundos 45 minutos. Además, dio por concluida La Liga y pidió centrar esfuerzos en asegurar cuanto antes la segunda posición que dé billete para la Champions.

El técnico, preguntado acerca del arbitraje, evitó reclamar el penalti sobre Gavi que sí pidieron sus jugadores. Según Xavi Hernández, cuando los colegiados se equivocan deberían salir ante la prensa para dar sus explicaciones como hacen los técnicos. Un proceso que, según él, les "humanizaría".

Concentración

"Lo hemos hablado, los jugadores lo ven. Incluso en situaciones de vídeo. No hemos entrado con la intensidad que requería el partido. En la segunda parte ya se ha visto a un Barça distinto. Luego el balón no entra, pero lo de la primera parte no nos lo podemos permitir. Se ha vuelto a repetir ese patrón. Tal vez ellos tienen más urgencias que nosotros para salvar la categoría, pero tenemos que igualarles. Tenemos que crecer".

Tensión en el equipo

"Al final nos ilusionamos todos cuando tuvimos esa racha tan buena en Liga y Europa League. Nos ilusionamos con títulos. Ahora con la segunda plaza, no es habitual para nuestros aficionados. Pero nos tenemos que motivar. Y si el año que viene queremos motivarnos con la música de la Champions, tenemos que tener intensidad. La primera parte prácticamente la hemos regalado. No puede ser porque te pasan por encima. En la historia del Barça lo que queremos es quedar primeros, pero esta temporada no puede ser".

Decepción

"Me voy como todos los culés, enfadado y decepcionado. Y lo del Camp Nou, el día del Eintracht sufrimos mucho. Ante el Cádiz y hoy se repite el patrón. Se nos adelantan y no somos capaces de hacer el empate. Hoy hemos generado muchas ocasiones claras. Son partidos en los que nos metemos nosotros en el problema. Nos hemos complicado nosotros la clasificación para la Champions con dos partidos en casa que deberíamos haber ganado. Tenemos que hacer autocrítica y crecer".

Polémicas

"No la he visto. Si lo es, tendría que salir el árbitro a hablar aquí. Yo no puedo hablar por el árbitro. Yo me he equivocado como entrenador hoy, salgo y hablo. Creo que lo he dado todo pero no he sabido tocar la tecla. Sí creo que hubiera cambiado el partido. Puedo decir en lo que me equivoco yo, no los demás. Sería una falta de respeto".

Falta de gol

"No nos ha dado. No hemos sabido meter la pelota dentro de la portería. Hemos tenido muy claras y no hemos podido. Esto es una carrera, es una Liga. Ya no la podemos ganar, pero hay que quedar mínimo en el segundo puesto. Hay que seguir".

Quejas de la afición

"Yo les entiendo, pero yo ni gano ni pierdo nada. Si es penalti, es penalti. Yo creo en la honestidad de los árbitros, no quiero pensar que nos pitan mal aposta. No quiero. Tendría que salir y comentar qué han pitado y por qué lo han pitado. Tengo mi opinión, pero no tengo que hablar por el árbitro. En la final de Copa salieron, pues que salgan. Tal vez se les humanizaría más".

Crecimiento

"Hoy no hemos jugado bien y cuando pasa eso nos cuesta ganar. En el Barça pasa, cuando no juegas bien al fútbol acabas no ganando el partido. No nos pasa como otros equipos. Lo de la Real Sociedad fue la excepción. Hay que jugar mejor, competir mejor. Ser muy autocríticos".

Últimas jornadas

"Nos jugamos mucho. Tenemos que poner los cinco sentidos en los cinco partidos que quedan. Es que nos va el año que viene. Hay que darlo todo para estar unidos".

