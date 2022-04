Goals, el nuevo proyecto de Gerard Piqué: 14M para el mayor videojuego de criptoactivos del mundo

Gerard Piqué es una de esas personas inquietas por naturaleza. El jugador del FC Barcelona, en la recta final de su carrera, tiene en su mente muchos más proyectos que los que competen únicamente a su trayectoria profesional. Cada vez más pendiente de su faceta empresarial, el central catalán ha vuelto a sorprender al embarcarse en otro viaje de esos que cada vez son más habituales en su entorno.

Al jugador del Barça, todo aquello que tenga que ver con las nuevas tecnologías, los videojuegos o las redes sociales le vuelve loco. También las nuevas formas de generar ingresos y que cada vez están ganando mayor protagonismo en la sociedad. Por eso, su nuevo proyecto tenía que reunir un poco de cada rama.

Se trata de Goals, un videojuego que ha sido desarrollado en Suecia y que ha captado el interés de multitud de inversores de todo el mundo. Y tal y como informa Europa Press, entre ellos se ha colado Gerard Piqué, que se quiere codear con algunos de los empresarios más poderosos del mundo. Donde no llega su patrimonio, grande, pero no al nivel de algunas de las fortunas que aquí intervienen, sí llega su imagen internacional como futbolista que lleva en lo más alto más de quince años.

Ahora, esa recreación de la realidad relacionada con los criptoactivos ha atraído toda su atención y la de ese gran grupo de inversores que ya preparan una potente inyección de capital para relanzar un proyecto que quiere crecer como la espuma en un breve periodo de tiempo. Un movimiento curioso y cuanto menos interesante del futbolista y líder de la factoría Kosmos, de la cual es presidente y fundador.

El impulso de Goals

Goals es un nuevo videojuego de fútbol que pretende crear una forma alternativa de disfrutar con algo que lleva siendo muy habitual desde la llegada de este tipo de plataformas. El deporte rey ha sido siempre uno de los mayores reclamos a la hora de crear contenidos virtuales, pero en esta ocasión ofrece un giro que lo hace totalmente diferente.

Su sistema básico de funcionamiento se basa en el concepto del 'play to earn', es decir, juega para ganar, pero en este caso no funciona con dinero al uso, si no que lo hace mediante criptoactivos. Este nuevo videojuego se está desarrollando en Suecia y tiene un sistema de utilización de multijugador para diferentes dispositivos. Desde ordenador hasta consolas. En él, los usuarios tendrán sus propios activos digitales que irán ganando durante los partidos y con los que podrán comerciar, mediante ventas o intercambios, durante su aventura.

En lugar de hacerlo con euros, como suele ser habitual en los videojuegos de la casa EA Sports y FIFA o de Konami, los más famosos, aquí se harán a través de una especie de criptomonedas. Esto es lo que principalmente ha atraído a Gerard Piqué a formar parte de este lanzamiento, ya que no es la primera vez que hace una incursión en este mundillo.

Ya se hizo muy comentada en su día su entrada en el proyecto Sorare, una plataforma de NFT's deportivos cuyo consejero delegado, Nicolas Julia, también ha participado en la ronda de inversión de Goals. De esta forma, el central del Barça abre un nuevo frente en sus proyectos empresariales potenciando lo que pretende ser el nuevo mundo financiero.

Un proyecto de élite

Este videojuego pretende generar un shock en el mercado y para ello se está poniendo en marcha un potente sistema de crecimiento en el que ha intervenido de manera directa Gerard Piqué. Se ha llevado a cabo una primera ronda de inversión en la que se han aportado casi 14 millones de euros con el fin de obtener el mejor desarrollo del mismo posible. Y se espera que pueda haber más en un periodo de tiempo relativamente cercano.

A la cabeza de este gran proyecto se ha situado la empresa Northzone, una de las firmas de capital riesgo más veteranas del panorama europeo, y que ahora mismo tiene sus mayores activos en la gran entidad financiera sueca Klarna y en la compañía Spotify, que curiosamente acaba de llegar a un acuerdo para ser el patrocinador oficial del Barça.

También se encuentran dentro de este programa de potentes inversiones Cherry Ventures, Monfire Ventures y Banana Capital y nuevos participantes como Not Boring Capital y Cassius. El objetivo que tiene Goals en estos momentos es destinar todas las aportaciones en mejorar el desarrollo de su videojuego y para ello pretende doblar su plantilla, contratando a otros 30 desarrolladores para trabajar en la plataforma antes de que termine el año.

La primera previsión es que el videojuego sea gratuito y que se puedan combinar varias plataformas para su participación. En la empresa están encantados con la enorme acogida que han tenido y así lo ha expresado su consejero delegado Andreas Thorstensson.

"Somos muy afortunados. Los inversores han llegado antes de comenzar la recaudación de fondos. Eso ha permitido seleccionar nuestro equipo de expertos en campos como los videojuegos, los deportes, la web3 y el crecimiento. Después de jugar a la mayoría de juegos de fútbol en el mercado y observar la escena de los e-sports durante mucho tiempo, puedo ver que los jugadores merecían algo nuevo". Y en ese proyecto ha querido estar Gerard Piqué, intentando cambiar el universo de los juegos de fútbol.

