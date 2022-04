Kelechi Nwakali, del sueño de jugar la Copa África a terminar fuera del Huesca: denuncia acoso del club

25 de diciembre de 2021. Es la fecha en la que la SD Huesca emite un comunicado celebrando que su jugador, Kelechi Nwakali, jugaría la Copa África que se iba a disputar entre enero y febrero. El 4 de enero de 2022 se confirma que el centrocampista nigeriano ya se ha incorporado a su selección nacional. Desde entonces, según denuncia el jugador, comenzó a vivir un infierno por parte de su equipo por el hecho de haber acudido con su país. Una situación que ha conllevado su despido y que recurrirá en los tribunales.

"Me he callado por respeto a la afición", reconoció él el pasado 6 de abril en un comunicado oficial después de que el Huesca anunciara que se había rescindido su contrato. "No sufriré más en silencio", subrayó. "Los últimos meses han sido terribles para mí y mi familia". Unas declaraciones muy duras y que fueron acompañados del relato de los hechos supuestamente sufridos.

Nwakali (Nigeria, 1998) fue convocado en diciembre de 2021. El director deportivo del club, pese al comunicado que emitió la entidad celebrándolo, le llamó para presionarle "mucho" con el objetivo de que renunciara a esa convocatoria. "No era un torneo importante", según ha desvelado el jugador. Si iba, ha recordado Nwakali, no volvería a jugar nunca más con el Huesca.

Esta estrategia de intimidación no surtió efecto, pues el jugador acabó yendo con el equipo nacional. Sin embargo, sí que alargó un funcionamiento habitual en la entidad. El nigeriano asegura en su mismo comunicado que durante meses el club "ha estado abusando de su poder" para intimidarle con el objetivo de firmar un nuevo contrato. Entre otras tácticas, Nwakali asegura que retrasaron el pago de su salario.

"La ruptura completa de las negociaciones se produjo cuando mi madre se enfermó y le pedí a Rubén García -director deportivo- los salarios que el club me debía". La intención del jugador era pagar los tratamientos médicos, pero la respuesta según él fue que firmara el nuevo contrato para percibir lo que le adeudaban. Las presiones, en palabras del jugador, no quedaron ahí. Tras dejar la Copa África, el club le forzó a salir traspasado tras recibir una oferta. Si no se iba, no cobraría nada. "La opción que me dieron fue salir o abrimos medidas disciplinarias".

Teniendo en cuenta que Nwakali regresó al Huesca el 1 de febrero, ya con el mercado cerrado, el club decidió sancionarle. Le suspendieron y no pudo ni acceder a las instalaciones, siempre según el jugador. Tras la implicación de AFE, el jugador logró entrar en la ciudad deportiva, pero entrenando siempre en solitario y sin apoyo del staff del equipo. Durante todo este tiempo, según el nigeriano, no ha cobrado y ha optado por el silencio en busca de un acuerdo pacífico.

La última 'jugada' del Huesca denunciada por Nwakali es que, al llegar a las instalaciones, le intentaron obligar a firmar una rescisión de contrato mutua. Él se ha negado y AFE ya ha confirmado que impugnará el despido porque "se han vulnerado claramente los derechos laborales de Kelechi Nwakali". El jugador ha dejado clara su postura: "Nunca me arrepentiré de mi decisión de representar a Nigeria".

La defensa del Huesca

El Huesca, ese mismo día 6, salió en defensa de la entidad. "El club desea mostrar su total repulsa ante la falta de veracidad de las mismas, todo ello con la total convicción de que el club ha actuado en todo momento con el máximo respeto hacia el jugador. Si bien, y ante la gravedad de alguna de las afirmaciones que se vierten en el comunicado, este club se reserva el ejercicio de cuantas acciones entienda oportunas en defensa de sus legítimos derechos e intereses", recalcaron en un breve comunicado.

Una tensión entre club y jugador que ha transformado la ilusión de una convocatoria nacional en una batalla que se resolverá en los tribunales. Kelechi Nwakali, el mismo jugador que llegó a Huesca como una perla que pulir procedente del filial del Arsenal, no podrá continuar en el club oscense de ninguna manera. Tras un paso por el Alcorcón y por la propia SD Huesca, se abre ahora un camino muy diferente donde él, pese a la pugna con el club, deseará "lo mejor a la afición" y a sus "compañeros que han sido increíbles" durante su estancia en el equipo.

[Más información - La Copa África 2022 ante el reto de superar la guerra, el yihadismo y la Covid]

Sigue los temas que te interesan