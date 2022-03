Xavi Hernández rebaja la euforia antes de El Clásico: "El Real Madrid es el favorito porque es el líder"

Ya solo quedan horas para que arranque el partido más esperado por todos. El Clásico de La Liga se disputa este domingo 20 de marzo a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. Los blancos llegan como líderes indiscutibles del campeonato, pero lo cierto es que el FC Barcelona está en un buen momento y empieza a carburar tras la llegada de Xavi Hernández.

El entrenador azulgrana ha comparecido en rueda de prensa para analizar el choque contra el Real Madrid. Xavi asegura que siguen siendo tres puntos, como cada partido del campeonato, pero asume que es un plus ganar en casa del máximo rival. A pesar de todo, incluso llevándose los tres puntos, asume que pelear por el título está prácticamente imposible.

Visita al Bernabéu

"El Santiago Bernabéu es un buen estadio para demostrar nuestro buen estado de forma. Hay momentos mejores y peores, pero hemos crecido desde mi llegada. Esto es un Clásico. A estos partidos llegas bien y a veces no es suficiente. Es un partido para afrontarlo con tranquilidad y con nuestro modelo. El Real Madrid está muy bien también, es el favorito porque es el líder de La Liga. Vamos con la ilusión de hacerlo bien, de tener la pelota, atacar y mostrar personalidad".

Modelo de partido

"El Real Madrid es un equipo camaleónico, te puede atacar con muchas variantes. No sabemos lo que va a pasar mañana. Visualizo un partido parecido al de la Supercopa de España. Queremos tener el balón e imagino que va a ser así. Sería una sorpresa si nos aprietan arriba todo el partido, pero tenemos que estar preparados para lo que salga".

Mala racha ante el Madrid

"No sé si había complejos, yo no estaba. Los resultados han sido adversos, pero vamos a cambiar esa dinámica. Yo todo lo veo como una oportunidad. También lo es la Europa League, La Liga, es una gran oportunidad para demostrar nuestro fútbol. Ahora vamos por el buen camino, hay que seguir creyendo en lo que estamos haciendo".

Baja de Karim Benzema

"Si no es el mejor, es uno de los mejores. Lleva varios años siendo uno de los mejores del mundo. Es una baja importante para ellos, pero para nosotros no cambia nada. Cambia más para el Madrid porque es una baja sensible".

Experiencia en los Clásicos

"Hay que ser valientes. No hay que tener complejos. El Madrid es un buen equipo y lo viene demostrando con sus resultados. Hay que tener tranquilidad. Habrá momento donde nos aprieten o donde apretemos nosotros. Mi experiencia como futbolista sirve para demostrar esa calma. Al final son tres puntos y nada más, no es una final ni nada".

Ausencia de Busquets con España

"Busquets se lo merece. Su rendimiento ha sido bueno. Al final su rendimiento está ahí, todos sus partidos, casi sin lesiones. Para nosotros es primordial. Se merece tener ese descanso. Creo que Luis Enrique ha obrado muy bien".

Situación de Piqué

"Está bien, esperamos que no se rompa claro. Tiene unas molestias que con el paso de los minutos le van frenando algo. Mañana estará disponible para jugar y competir".

Estreno en el Bernabéu

"Para mí es un orgullo representar al mejor club del mundo. Estamos en un buen momento de forma. Es una oportunidad para demostrar que creemos en nuestro estilo y nuestra idea. Es una prueba de fuego para demostrar que podemos competir ante los grandes también. Lo de Turquía también fue un orgullo, cada día lo es".

Soñar con La Liga

"Si ganamos mañana nos pone en muy buena posición de alcanzar el primer objetivo que es la Champions. Después, hablar de ganar La Liga es remoto y complicado. Nos podríamos a 12 puntos, pero después vienen partidos complicados. Es un Clásico y queremos ganar, pero nosotros también tenemos presión".

Mejoría del Barça

"En nuestro primer Clásico estuvimos bien. Ahora estamos mejor en defensa y en la presión tras pérdida. Atacamos mejor los espacios y entendemos mejor el juego de posesión. Pero esa mejora hay que seguir demostrándola en los partidos. Si mañana no se gana, no valdrá de nada. Yo veo esa mejora, pero esto continúa y lo de mañana es otra prueba".

La autoestima del Barça

"No sabría decirlo si es mejor que en los últimos. Venimos bien, es una realidad. No perdemos en Liga desde hace tiempo, hemos pasado en Turquía. Vamos con ganas de competir en el Bernabéu que es un escenario grande".

Dudas con el esquema

"La idea la tengo clara. Ahora tenemos un entreno y acabaremos de definir los detalles. El planteamiento ya lo veréis, pero yo lo tengo más o menos claro".

Mejor recuerdo de un Clásico

"Por suerte tengo muy buenos recuerdos. Grandes victorias incluso en el Bernabéu. Lo mejor fueron las sensaciones de jugar bien y ganar, porque al final es lo que vale en un deporte caprichoso como este. Pero estos partidos están siempre muy igualados. Repetir las rachas de victorias como en el pasado es difícil, pero vamos a ser competitivos y a ganar el partido, por supuesto".

Una alegría para la afición

"Hemos ganado al Villarreal que está en los cuartos de Champions. Al Nápoles. Al Atlético también. Esos son partidos grandes en los que hemos competido. También en la Supercopa donde estuvimos muy cerca. Desde el partido contra el Bayern de Múnich creo que se ha visto un gran cambio. Hemos competido perdiendo contra el Betis o contra el Athletic. Esto va de resultados, pero las sensaciones son buenas. Las alegrías al barcelonismo se las damos con cada victoria, aunque el Madrid sea un plus".

Posible vuelta de Leo Messi

"Messi es el mejor de la historia, también del club. Aquí tendrá las puertas abiertas cada día, por lo menos mientras yo sea entrenador. El club le debe un homenaje grande. Él tiene contrato en el PSG, así que poco puede decir. Pero aquí como si quiere venir cada a ver los entrenamientos. El mejor de la historia del club puede hacer lo que quiere, lo que nos ha dado no tiene precio".

Estrategia del Real Madrid

"Esto es más pregunta para Ancelotti que decide su plan. Tienen opciones para sustituir a Benzema, ya se verá con la alineación. Ellos son líderes y aunque ganemos mañana, seguiría siendo muy complicado. Han perdido creo dos partidos de 28, tendrían que perder otros tres más. Eso es muy complicado".

El plan del Barça

"Vamos a cambiar pocas cosas. Nuestra idea es dominar y estar en campo contrario, presionando alto tras pérdida. La idea y el modelo de juego no cambian. Los protagonistas pueden cambiar, pero la idea es competir y ganar en el Bernabéu".

El liderazgo de Vinicius

"Hay posibilidades para poder pararle. Todos están a buen nivel. El otro día les dije a los jugadores que me siento injusto con aquellos que juegan menos. Araujo es una opción que puede entrar de lateral o central. Pero también está Piqué o Eric García. Hay que estar preparados entre todos".

Polémica con las camisetas

"Esto al final es tema contractual y si lo firmas es porque estás de acuerdo. El marketing forma parte del fútbol. Nosotros iremos con la camiseta de la señera muy orgullosos".

Primer Clásico en La Liga

"Para mí siempre es especial un partido contra el Real Madrid. Es muy complicado jugar en el Bernabéu, pero estamos motivados. Vamos a plantear el partido queriendo atacar y con personalidad para llevarnos los tres puntos".

