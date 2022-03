Ancelotti: "No me preocupa que Benzema no juegue El Clásico"

Un día para El Clásico. Real Madrid y FC Barcelona se medirán en el Santiago Bernabéu este domingo y ambos han terminado los preparativos hoy. En el lado blanco la noticia está en la lesión de Karim Benzema, la cual fue analizada por Carlo Ancelotti en rueda de prensa. El técnico italiano analizó toda la actualidad blanca.

Bajas de Benzema y Mendy

"Karim y Mendy no pueden jugar mañana y se quedan aquí la próxima semana a trabajar con nosotros".

Benzema no arriesga

"Nunca hemos arriesgado, mañana Karim no puede jugar, no ha entrenado. Siente un poco de molestia. Es una pequeña lesión, no le permite entrenarse y, obviamente, jugar".

Qué partido quiere

"Es un partido en el que queremos hacer lo mejor. Será un partido con muchas facetas, defensiva, bloque bajo, presión arriba. Tiene que ser un partido completo, jugamos contra un equipo que juega bien. Tenemos que defender bien, presionar bien, jugar bien con el balón".

Sentenciar al Barça

"Si ganamos mañana tenemos tres puntos más, si empatamos tenemos un punto más, si perdemos no tenemos puntos. No podemos pensar que el Barcelona esté descartado, puede ganar, luchará hasta el final por entrar en la Champions".

Karim Benzema, con el '9' a la espalda en su camiseta del Real Madrid AFP7 / Europa Press

Sustituto de Benzema

"Ya tengo decidido quién será el '9', pero no te lo voy a decir".

Identidad del Real Madrid

"La identidad del equipo no cambia, el Barcelona tiene su estilo de juego muy claro. Xavi encarna este estilo. Lo está haciendo bien, el equipo ha mejorado mucho, están en buena dinámica, un equipo completo. Obviamente mi opinión es que lo está haciendo muy bien".

Alternativas a Benzema

"Bale es una de las alternativas, tenemos a Mariano, a Jovic, he puesto a Isco, a Rodrygo... son opciones. He elegido la opción que pienso que es la mejor para este partido".

Clásico sin Benzema

"Podemos ganar sin Benzema, lo podemos hacer. Karim es una parte muy importante de este equipo. Karim finaliza, finaliza muy bien el trabajo del equipo. Sin Karim tenemos que hacer el mismo trabajo y buscar otras opciones en el frente, sin Karim".

Fichar reemplazo de Benzema

"Karim no me preocupa. Tiene 34 años y a veces puede pasar esto, pero son molestias pequeñas, se recupera pronto y cuando ha vuelto ha marcado la diferencia. Tenemos dos semanas para trabajar con él y volverá a marcar diferencias, como antes".

El estilo

"El estilo del Real Madrid tiene que ser uno que encarne las características de los jugadores, todos los equipos deben pensar esto. El estilo lo determinan la calidad de los jugadores. Si tienes para jugar a la posesión, juegas a la posesión

Me gusta tener muchos estilos, calidad defensiva, ofensiva. Planteamos un partido para, al final, intentar ganarlo".

Luna de miel

"La luna de miel sigue, estoy contento, feliz, tengo el respeto de todo el mundo. Los que no juegan sufren más. Sufre el jugador, la persona, la relación sigue siendo buena. Mi trabajo es tomar decisiones que afectan al jugador, no a la persona".

Función de Nacho

"Nacho es un jugador que tiene equilibrio en su carácter. Es muy equilibrado. Sabe cuál es su posición en esta plantilla, que no pasa nada si juega o no juega. Siempre mantiene ese equilibrio. Es capaz de tener una profesionalidad muy alta, pase lo que pase. Que juegue o no, que lo haga de lateral o de central, él siempre es top".

Gareth Bale, durante un partido con el Real Madrid. AFP7 / Europa Press

Bale y Hazard

"Estoy contento. Jugadores de este nivel quieren más protagonismo. Si el entrenador se lo da, pueden tener un papel importante. No se lo he dado porque he apostado por otros jugadores. En el aspecto profesional estoy contento. Nunca han faltado a un entrenamiento. Con más protagonismo, serían más importante en esta plantilla".

Último Clásico en el Bernabéu

"La última vez en el Bernabéu fue inolvidable. Todos tenemos en la cabeza esa noche. Queremos repetirla. Se puede y haremos lo posible para que se repita".

Exigencia de Benzema con 34 años

"Evaluar el futuro de Benzema... por esta temporada ha jugado lo justo. Su ausencia no ha afectado al equipo, sigue siendo el Pichichi, ha marcado la diferencia. Si no se lesionaba le podía dar descanso, con la lesión ha tenido el tiempo para ponerse mejor".

