El aplaudido dardo de Lewandowski a Messi por las votaciones de los Premios The Best

THE BEST

Robert Lewandowski conquistó, por segundo año consecutivo, el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del fútbol masculino en 2021. El delantero polaco se impuso en las votaciones a Leo Messi y Mohamed Salah, segundo y tercero en el podio respectivamente.

Precisamente, Messi fue el ganador del último Balón de Oro. Entonces el argentino destacó en su discurso que Lewandowski se merecía el preciado galardón dorado. Y es que el futbolista del Bayern Múnich era el favorito en las quinielas para hacerse con un premio que fue a parar, por séptima vez, a las manos de la 'Pulga'.

De esas palabras de cariño a las llamativas votaciones para el The Best de Messi. El jugador del Paris Saint-Germain, como capitán de la selección de Argentina, no dio ni un solo voto al polaco. Y eso ha llamado mucho la atención a 'Lewi', quien no ha dejado pasar la oportunidad de retratar al ex del Barcelona.

"Me alegraron sus declaraciones, aunque ahora haya sido un poco diferente. Habría que preguntarle a él sobre sus votos. No debe estar enfadado conmigo, quizá en lo deportivo, pero no en lo privado", comentó Robert Lewandowski después de recibir el The Best de la FIFA. "Yo sí lo voté en segundo lugar", agregó el killer.

Las palabras de Messi fueron las siguientes: "Quiero decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Te mereces tu Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería darte tu Balón de Oro y tenerlo como te mereciste. Ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador. Tienes que tenerlo en tu casa".

Por esto parece muy curioso que el rosarino no haya dado ni un solo voto a Lewandowski. El '10' del PSG votó a dos de sus compañeros en el equipo parisino. Dio cinco puntos a Neymar y otros tres a Mbappé. El último punto lo recibió Benzema, delantero del Real Madrid.

Lewandowski y Müller

La FIFA también destacó en su gala la figura del ya fallecido Gerd Müller. Robert Lewandowski superó el pasado año el récord del 'Torpedo' de marcar más goles en una temporada y Uschi Müller, viuda de la leyenda del fútbol, le quiso dedicar unas emotivas palabras.

"Gerd sería el primero en darle la enhorabuena. De hecho, llevaba tiempo extrañándole que nadie le hubiera superado ya", afirmó Uschi Müller. Del 'Torpedo' habló el internacional polaco tras conquistar el The Best: "Desafortunadamente, ya no está entre nosotros. Pero quiero darle las gracias. Sin su ejemplo no hubiera sido capaz de batir este récord".

