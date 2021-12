Rafinha, la cruz de los Alcántara: ni Barça ni PSG le dejaron triunfar y ahora busca hueco en la Real

El nombre de Rafinha Alcántara (Sao Paulo, 1993) siempre ha estado acompañado de los focos mediáticos. Su padre, Mazinho, ha tenido gran culpa. El exjugador brasileño se dio a conocer en España gracias a su participación con el Celta de Vigo y el hecho de que sus dos hijos salieran futbolistas ayudó a que su nombre se mantuviera en boca de todos durante más años. Sin embargo, la evolución de estas dos jóvenes estrellas ha sido diferente. Mientras Thiago está asentado en un Liverpool que aspira a todo, Rafinha busca una nueva oportunidad en España.

El brasileño debutó con el Fútbol Club Barcelona en 2011 en un partido de la Copa del Rey. Un dia histórico para él y que suponía cumplir su gran sueño. Más todavía teniendo en cuenta que dos años antes lo había hecho su hermano, Thiago, en una jornada de La Liga. Rafinha, pese a la ilusión, aún tendría que esperar varios años. Y es que en la 2013/2014 el equipo catalán le cedió al Celta, donde se pudo ver su primera explosión en la élite, y no sería hasta un año después cuando consiguió establecerse como jugador del primer equipo que le vio crecer.

El Barça le mantuvo en la plantilla durante tres temporadas. Sin embargo, el salto no fue el esperado y Rafinha no terminó de convencer. Menos aun teniendo en cuenta lesión de menisco que tuvo en 2016 y que le mantuvo apartado más de medio año. La única solución a su situación posterior fue una salida, en forma de cesión con opción a compra, hacia el Inter de Milán en 2018. Un año que tampoco terminó de valer a los de la Serie A, que no ejercieron esa opción dejando a Rafinha de vuelta a Barcelona.

Las dudas acapararon la carrera del brasileño, que soñaba con una nueva oportundidad en el club catalán. De hecho, el Barça le renovó su contrato. Sin embargo, todo fue un espejismo y volvió al Celta de Vigo para la 2019/2020 en la que sería su etapa en el cuadro gallego. Rafinha se iba devaluando y el Barça le buscaba una salida definitiva que no fuera en forma de cesión. Fue cuando apareció el PSG, que pagó menos de dos millones en un fichaje sorpresa en 2020.

Desde entonces, con algunos parones por lesión y el constante cambio de entrenador en el cuadro parisino, Rafinha no ha llegado a jugar más de 40 partidos. Tampoco ha marcado ningún gol y su marcha ha estado siempre sobre la mesa. Ahora, y de nuevo en forma de cesión como le suciedera en el Barça, todo apunta a que jugará en la Real Sociedad.

La decisión España - Brasil

La carrera marcada por las lesiones, los altibajos y la falta de oportunidades en los grandes clubes de Europa de Rafinha contrasta con la fortuna y el buen hacer de un Thiago Alcántara que sí ha encontrado la estabilidad en la élite continental. Tanto que su nombre ha llegado a sonar en las últimas semanas como posible refuerzo de un FC Barcelona que, liderado por Xavi Hernández, está intentando recuperar la esencia de ese equipo de hace unos años caracterizado por el juego de toque, La Masia y los éxitos.

La principal diferencia entre ambos puede estar en la elección de selección. Thiago apostó por jugar con España y gracias a su singular perfil de juego consiguió ganarse un hueco en el equipo nacional más allá de los cambios de entrenador. Rafinha, todo lo contrario, prefirió pelear por un puesto en una Brasil donde tampoco hay jugadores muy similares a su estilo. Esa apuesta, a la vista de la evolución del todavía jugador del PSG, no fue la acertada después de haber participado en algunos encuentros de la selección española en categorías inferiores.

Rafinha apenas ha podido disputar dos encuentros con la selección brasileña. El debut con la absoluta llegó en 2015 y, desde entonces, no ha podido sumar más de dos partidos. Su intención es volver a poder vestir la camiseta de su país. Y de hecho, en una entrevista para Le Parisien de hace unos meses, reconoció que trabaja para ello. "Tengo que trabajar bien para tener la oportunidad de que me vuelvan a llamar. Pero es un objetivo", espetó. La Real Sociedad, si se cumplen las previsiones, puede ser su trampolín.

