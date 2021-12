De Ferran Torres a Toni Kroos: los grandes errores de Pep Guardiola dejando marchar jugadores

Los éxitos consumados de Pep Guardiola le han convertido en un gran entrenador y las decisiones que toma están respaldadas con su experiencia. Eso no quiere decir que todas las que toma sean acertadas. El catalán no siempre ha cogido el camino correcto cuando dejaba salir de uno de sus clubes a algún jugador. Esta experiencia se va a repetir con Ferran Torres. El futbolista pondrá rumbo al FC Barcelona cuando estaba en pleno proceso de mejora en el Manchester City.

Mientras 'meaba colonia' por la Ciudad Condal, Baviera y el norte de Inglaterra, Guardiola ha tenido algunos patinazos. Regalos de los que se han aprovechado principalmente grandes clubes como el Real Madrid o el mismo Bayern Múnich tras su salida. A pesar de contar con grandes grupos de jugadores que soportaban cualquier baja, seguramente el de Santpedor se haya tirado de los pelos por algunos hombres que se le han escapado.

Mientras el Barça hace cuentas para poder hacerse con un nuevo jugador a pesar de su situación adversa económicamente, Guardiola se prepara para hacer caja con un jugador que él mismo fichó y por el que parecía que pretendía apostar. Al parecer ha sido el mismo jugador el que le ha convencido para dejarle salir ya que considera que en Inglaterra no va a ser igual de feliz. De esta manera, rebajará también sus pretensiones para llegar a Barcelona.

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City de la temporada 2021/2022 Reuters

En cualquier caso, se trata de otro patinazo con la gestión de un jugador importante de la plantilla. A Pep se le escapa Ferran cuando empiezaba a despuntar en la élite. Una cuestión que ya se ha repetido con otros casos en el pasado. Ya fuera con el Barça, el Bayern o el City, con Torres son ocho los ejemplos más claros que se pueden entablar dentro de la similitud con lo que va a suceder en los próximos días con el valenciano.

En Barcelona

Zlatan Ibrahimovic llegaba en el punto de ebullición al Barça. Su inicio de temporada fue fulgurante. Era un delantero dominador en el área y la sensación es que podía hacer época en el Camp Nou. Tras 46 partidos en una temporada con el equipo español, Guardiola no estaba convencido de lo que podía conseguir con él sobre el campo. Tampoco creía en su forma de ser ni de trabajar. Esa división terminó provocando su salida al AC Milan y al PSG. Lo que sucedió después es historia.

En Múnich

Sin lugar a dudas hay un caso con el que los madridistas no pueden estar más contentos. Toni Kroos abandonaba Baviera a cambio de 25 millones de euros, una cantidad ínfima para todo lo que ha terminado dando. En su primera temporada en Alemania contó con él, pero, de forma incomprensible, le dejó salir hacia el Real Madrid. Con los blancos lo ha ganado todo ganándose un hueco en la leyenda del club de Chamartín.

En el City

Es en el equipo mancuniano donde más talentos ha desperdiciado Guardiola. La lista comienza por Ángel Tasende, más conocido como Angeliño. Tras varias cesiones y una temporada en la que no jugó del todo mal, pondría rumbo a Países Bajos. El PSV le daría la confianza que Pep no le había brindado y el conjunto neerlandés le vendería por una buena cantidad al RB Leipzig. Ahora, en Alemania, el gallego es uno de los laterales izquierdos mejor valorados.

Leroy Sané chuta el balón en el segundo gol ante el Barça. REUTERS

Otra situación extraña es la de Leroy Sané. El alemán, que llegó bajo petición de Guardiola, no terminó de establecerse en el club inglés. Es más, algunos problemas de disciplina terminaron hundiendo a Sané que volvería a su país de origen, pero esta vez no para recalar en el Schalke, si no en el Bayern Múnich. Su apuesta ha sido ganadora ya que ha conseguido levantar una Champions League con el equipo bávaro.

Más de lo mismo sucedió con Brahim Díaz. Le costó al malagueño encontrar su sitio en el fútbol después de que el Real Madrid invirtiera una buena cantidad de dinero para contratarle. Tuvo que salir cedido a Italia para demostrar su calidad, pero ahora se ha convertido en uno de los baluartes más preciados de la Serie A. El joven mediapunta es deseado por los grandes de Europa, mientras los blancos siguen dirimiendo qué hacer con él.

Qué decir del caso de Jadon Sancho. Un juvenil abandonaba la academia del City y ponía rumbo hacia Dortmund con el peso de un gran coste: casi ocho millones de euros. El crecimiento del extremo es innegable, hasta el punto de que el Manchester United pagó por él 85 millones. El jugador acababa en el eterno enemigo de la ciudad, consumando una traición que comenzó con la cabezonería de Guardiola de no darle más oportunidades.

El último en consumar una situación en la que Guardiola pierde una gran promesa es Pedro Porro. El lateral derecho suma su segunda temporada cedido en el Sporting de Portugal y la intención de los lisboetas es la de pagar la cláusula de compra que incluye ese acuerdo. El español ya suena para los principales clubes del mundo, incluído el Real Madrid. Es por lo que los lusos están más interesados en hacerse con sus servicios con vistas a una venta más prolífica.

