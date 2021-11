Thiago Alcántara, la gran sorpresa de la agenda de Xavi: otro viejo conocido para el 'nuevo' Barça

El FC Barcelona sigue trabajando para intentar darle a Xavi Hernández un equipo a la altura de las expectativas generadas con su fichaje. Joan Laporta prometió tres fichajes y de momento ya ha cumplido con parte de esas propuestas que le había hecho tanto a la afición como al propio entrenador en su nuevo proyecto.

El primero en llegar ha sido un viejo conocido de la afición y del propio Xavi, ya que fue un antiguo compañero que ocupó durante mucho tiempo ese carril diestro del FC Barcelona. Dani Alves sorprendió a todos con su propuesta al club catalán y finalmente ha sido una operación que se ha terminado cerrando en un tiempo récord.

Ahora, el Barça podría estar detrás de otra operación de lo más curiosa, ya que supondría el regreso de otro viejo conocido como es Thiago Alcántara. Esa es la información con la que ha sorprendido SkySport, quien asegura que Xavi Hernández quiere una nueva figura para el centro del campo y que el mediocentro de la selección española sería justo el perfil que está buscando.

Thiago Alcantara atendido por los médicos del Liverpool Europa Press

En Inglaterra no han podido conocer al mejor Thiago, que entre lesiones y dudas no ha conseguido arrancar y convertirse en una pieza importante para Jürgen Klopp. El entrenador alemán pidió su fichaje nada más convertir a su equipo en el mejor del mundo, pero no ha conseguido encajar una pieza tan valiosa.

Por eso, la de buscar una salida podría ser una opción muy factible tanto para el jugador como para el club, ya que pondría solución a una situación complicada para ambas partes. Además, para Thiago significaría una vuelta a casa con la que poder reencontrarse con su mejor versión. Esa ha quedado muy lejos ya, de hecho, desde su salida del Bayern de Múnich no se ha vuelto a ver ese Thiago dominador, líder en el centro del campo y que decantaba partidos para su equipo desde la media.

Otro viejo conocido

A sus 30 años, parece que los mejores partidos de Thiago ya están jugados, pero podría ser una pieza que completara la plantilla de un Barça que no puede fichar grandes estrellas, ni invierno ni en verano, y que está sufriendo mucho con la baja de Pedri, que no termina de recuperarse de unos problemas musculares.

Thiago Alcántara se adelanta a Robin Quaison y controla el balón con la puntera REUTERS

Además, la temporada de Frenkie de Jong no está siendo ni mucho menos la mejor y Busquets empieza a quedarse sin gasolina cuando todavía estamos en el mes de noviembre. Solo el soplo de aire fresco que han dado jugadores como Gavi o Nico han permitido al Barça poder tener algo de margen de actuación.

Diferentes medios locales de Liverpool también apuntan en la misma línea y dan continuidad a los rumores que sitúan al centrocampista en el FC Barcelona, lo que sería sin duda alguna otro sorprendente movimiento de la entidad azulgrana, decidido a rehacer su plantilla con jugadores del pasado. Esta política de fichajes no casa con la idea que se vendió en un primer momento de crear un nuevo Barça. Thiago dejó el club en el año 2013 y ahora podría protagonizar otro sonado regreso y tirar abajo el fundamento de que Xavi limpiaría el vestuario de sus excompañeros.

[Más información: Dani Alves vuelve al Barça: el club hace oficial el primer fichaje de Xavi]

Sigue los temas que te interesan