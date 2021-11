El troleo de Iker Casillas a Xavi tras su fichaje por el FC Barcelona

El fichaje de Xavi Hernández por el FC Barcelona no sorprendió a nadie. Especialmente a aquellos jugadores que compartieron vestuario con el catalán cuando este aún era uno más de las plantillas. Iker Casillas es uno de esos casos, pues fue uno de los más cercanos a Xavi durante la etapa de ambos en la Selección. El exportero, ahora miembro de la Fundación Real Madrid, ha vacilado al nuevo técnico del Barça tras su fichaje.

Casillas ha desvelado que sí escribió a Xavi en las últimas fechas en las que se desencadenó su incorporación al Barcelona. ""Hablé con él. Le dije que se dejara de Instagram y tantas cosas en las redes y se dedicara a entrenar. En esa generación había mucha gente que quería ser entrenador", ha asegurado entre risas durante un acto del diario Marca en Sevilla.

El canterano merengue, además, ha destacado que Xavi "es el ejemplo más claro de alguien que quería ser entrenador", por lo que no se ha sorprendido en absoluto de su llegada al conjunto azulgrana. "Ya se veía en los viajes de la Selección", ha llegado a detallar Iker Casillas durante su intervención.

🤓 𝐄𝐋 𝐓𝐎𝐏 𝟒 𝐃𝐄 𝐗𝐀𝐕𝐈 𝐇𝐄𝐑𝐍𝐀́𝐍𝐃𝐄𝐙 pic.twitter.com/gOD2TVIkpC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 12, 2021

Él, sin embargo, no se ve siguiendo los pasos de Xavi Hernández. Casillas se vio obligado a dejar el fútbol antes de tiempo por culpa de un infarto. Y, tras varios meses en los que no se sabía cuál iba a ser su futuro, se incorporó al Real Madrid para trabajar en la Fundación. Un proyecto del que Casillas ha destacado que hay iniciativas diarias y que no se limitan a entregar regalos en épocas navideñas.

Iker ha dejado claro que, más allá de cómo pueda evolucionar, no quiere "ser entrenador". "Puedo parecer un tipo muy suave y manso, pero cuando me meto en el campo puedo llegar a ser algo agresivo", ha explicado durante el acto. Por ello, teniendo en cuenta que "para ser entrenador debes tener cierto carácter", él no se ve preparado. Si bien intentará obtener la titulación necesaria, sus derroteros laborales van por otro camino.

Su futuro y la Superliga

Los negocios pueden ser una de las salidas. Gerard Piqué, por ejemplo, ha iniciado sus proyectos empresariales incluso antes de acabar su carrera como jugador. Un ejemplo con el que Casillas también ha bromeado durante el acto al pedir que no se le compare con el central azulgrana. "No me comparéis con Geri, por favor. Geri es Geri", ha espetado entre risas.

El exjugador también ha opinado del momento que vive el fútbol actual. Además de señalar al Real Madrid como candidato a la Champions y al título de La Liga, Casillas ha destacado la necesidad de que se sienten los actores del deporte para impulsar una renovación en el sector. La Superliga, el proyecto más reciente, no le genera rechazo sino ganas de que se negocie una mejora común.

