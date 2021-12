Pellegrini: "Sé que hay negociaciones entre el Betis y Fekir para la renovación"

Mientras en el Betis continúan hablando sobre el fichaje de Dani Ceballos en 2022, el club verdiblanco también está pendiente de la renovación de Nabil Fekir. Sobre ello ha hablado Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa del partido ante el Celtic de Glasgow de la Europa League.

Ya clasificados

"Tenemos la responsabilidad de terminar el grupo lo mejor posible, siempre es importante ganar. No es el partido que podría haber decidido la clasificación, pero hay que ir con la mentalidad ganadora de los últimos partidos".

Altas y bajas

"Claudio (Bravo) no está en la lista, espero que la próxima semana podamos contar con él al cien por ciento. Martín (Montoya) está en la lista, ha trabajado poco con nosotros pero está recuperado al cien por cien de su dolencia".

Manuel Pellegrini, en rueda de prensa de la Europa League EFE

Tirar de orgullo

"Es una mentalidad que deben tener todos los equipos. Aunque la tensión no es la misma que si te juegas la clasificación, creo en el orgullo y en la mentalidad ganadora y eso se tiene que demostrar en cada partido. Espero que el equipo mañana lo demuestre".

Rival de la siguiente ronda

"No estamos pendientes a la Champions, quedan todos los partidos de hoy y no tenemos preferencia. Ya veremos el lunes quién nos toca. Estamos más preocupados mañana de hacer un buen partido y tener buenos rendimientos individuales, después mentalizados en la Real y ya veremos el lunes".

Fekir, descanso y... ¿renovación?

"Le va a venir bien la semana que no pudo jugar, lleva muchos minutos en el cuerpo. Nos hubiera gustado contar con él, es muy importante para nosotros pero este equipo es más que Nabil Fekir. Es muy importante para nosotros y espero que vuelva igual que se marchó. Sé que hay negociaciones pero no me meto en eso, no puedo dar mucha información".

No a la relajación

"Una cosa es la parte externa y otra la interna. Perder o ganar un partido son balones que uno juega distinto y el resultado cambia. El mérito es estar en los campeonatos peleando por algo y espero no ver la relajación mañana ni el domingo, pensando que lo que hicimos nos lleva a ganar partidos. Tenemos que mantenernos de manera constante".

