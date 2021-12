Piqué: "Con lo que nos jugamos, es suficiente para salir con el cuchillo entre los dientes"

Gerard Piqué, después de volverse viral por su intervención en El Hormiguero, habló en la rueda de prensa previa al partido entre el Bayern Múnich y el Fútbol Club Barcelona de la Champions League. El conjunto azulgrana se juega el billete para los octavos de final de la máxima competición continental, en un duelo que se jugará sin público en las gradas del Allianz Arena por las medidas anti-Covid-19 de Alemania.

Situación en Champions

"No estamos en la situación que queremos, pero se ven cosas que antes no teníamos. Estoy convencido de que acabaremos compitiendo. Esto no pasa de un día al otro. No podemos empezar a jugar como hace unos años. Pero recuperar en campo contrario, recuperar rápido... esas cosas que se ven ya. Esas cosas necesarias para ganar títulos. El juego, el gol, todo eso acabará llegando".

@3gerardpique: "Es un partido complicado, en un estadio difícil. Pero es posible avanzar a octavos de la #UCL" pic.twitter.com/DYCwItETnH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 7, 2021

El Bayern Múnich

"Es un partido para reafirmarnos a nosotros mismos que podemos ganar y competir en la máxima competición europea. Los dos últimos partidos contra este rival no salieron como esperábamos, pero es cosa del pasado. Con lo que nos jugamos, es suficiente para salir con el cuchillo entre los dientes".

Es posible la victoria

"Sí que lo veo posible. No hablaría de milagros. Es un partido complicado en un estadio muy difícil. Pero, al final, tenemos que ser nosotros. Tenemos que intentar la portería a cero. Impedir que hagan ocasiones y aprovechar las nuestras. Que no se encuentren cómodos".

Robert Lewandowski

"Que juegue lejos del área. Para eso necesitas que todo el equipo juegue lejos del área. Y para eso tenemos que jugar todos nosotros en su campo. Robert es muy bueno. Si lo mantenemos lejos y tenemos la pelota, tendremos más opciones".

@3gerardpique: "Si ganamos mañana la situación mejora mucho. Y necesitamos que los culers nos apoyen en las buenas y en las malas"



#BayernBarça pic.twitter.com/NFJC86s2m4 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 7, 2021

Afición culé

"Estamos en esta situación por méritos propios. Nos hemos metido aquí nosotros solos. En los momentos duros se demuestra si uno es culé porque siente el club o si lo es porque se gana. El amor se demuestra en los malos momentos. Cuando el equipo sufre".

Diferencias entre clubes desde 2015

"La gestión, tan fácil como esto".

[Más información - Lucas Hernández y la defensa del Bayern Múnich ante sus problemas fuera de los terrenos de juego]

Sigue los temas que te interesan