Nagelsmann avisa al Barça: "Saldremos a jugar con el mejor equipo"

El Fútbol Club Barcelona se la juega este miércoles en el Allianz Arena. La fase de grupos de la Champions League llega a su final y en la previa del encuentro ha hablado Julian Nagelsmann. El entrenador del Bayern Múnich ha analizado un partido al que no ha llegado Ansu Fati, quien se quedó fuera de la convocatoria del Barça.

Sin público

"Por un lado es raro volver a jugar en un estadio vacío, por el otro es bueno afrontar el partido sin la necesidad de tener ganar. Es un partido importante, sobre todo para aquellos jugadores que no suelen tener tanta continuidad. Hay que mantener el nivel alto y eso es lo que perseguimos, sin hablar de la relevancia que siempre tiene la Champions y el respeto que hay que tener hacia los demás integrantes del grupo".

Bajas para el partido

"Goretzka no pudo finalizar el entrenamiento y no estará disponible. Lo mismo ocurre con Gnabry y Choupo-Moting. Kimmich también es baja ya que se someterá a la prueba PCR el miércoles para poder salir de la cuarentena. Lucas tiene buena pinta, veremos si es una opción para el once teniendo en cuenta la importancia que tiene también el choque del próximo fin de semana".

Julian Nagelsmann, en un partido del Bayern Múnich de la temporada 2021/2022 Reuters

Xavi Hernández vs. Ronald Koeman

"Xavi lleva poco tiempo al frente del equipo, pero percibo que intentan defender más alto que antes. Está implementando esa presión alta que ya ejercía el Barcelona de Pep. Han jugado con sistemas diferentes, construyendo con tres, otras veces con cuatro. Veremos por qué estilo optan contra nosotros".

Fase de grupos perfecta

"No sería una señal hacia el resto de equipo, sí una recompensa para el equipo y su trabajo a lo largo de esta temporada. No creo que tengamos que ganar para demostrar nada a los rivales".

Margen de mejora

"Me gustaría que tuviéramos más seguridad con el balón en algunas ocasiones, que sepamos atraer al rival a través de nuestro juego y posicionamiento. Hay cosas que nos gustaría hacer de forma más activa. Ser más protagonista en líneas generales y llevar los tiempos del partido de esa manera".

Opinión sobre el Barça

"Sigue teniendo un gran equipo y, desde mi punto de vista, sigue siendo un aspirante al título. Sé que parten con cierta presión y que dependen del resultado contra nosotros. Creo que es bueno que nos enfrentemos a un rival que tenga que salir a por los tres puntos. No obstante, lo que nos importa es nuestra propia ambición y las ganas de ganar cada partido que disputamos".

Deudas del Barcelona

"El Barça sigue siendo un club atractivo, aunque también es cierto que la situación económica que atraviesa es un obstáculo importante. Cuando sumas tantos éxitos, muchas decisiones se atrasan y se instala una cierta dejadez. No he hablado con nadie, es mi percepción, también con respecto a los talentos de La Masía que ya no salían en demasía últimamente. Ahora vuelven a pedir paso los Ansu, Gavi, Nico, algo que ayuda mucho al club y siempre fue parte de su ADN. A pesar de las deudas siguen saliendo adelante y convenciendo a grandísimos jugadores como, por ejemplo, Frenkie de Jong. Desde mi puntos de vista, es uno de los mejores centrocampistas del mundo. El Barcelona saldrá del bache, no tengo la más mínima duda".

Julian Nagelsmann, entrenador del Bayern Múnich AFP7 / Europa Press

Su Bayern Múnich

"Somos un equipo con mucha posesión, el que más en Champions y en Bundesliga. Eso conlleva un posicionamiento alto en campo rival, lo que a la vez abra espacios atrás. Lo que ocurre es que, a veces, ni presionamos bien ni cerramos espacios tras pérdida, algo que los rivales han sabido aprovechar últimamente. Tenemos margen de mejora en ese aspecto, sobre todo teniendo en cuenta que nuestros centrales no son los mismos que la temporada pasada y tienen que seguir haciéndose a su nueva responsabilidad en el equipo".

Récord de goles en la Champions

"Que Lewandowski quiera seguir batiendo récords significa que seguirá marcando muchos goles para nosotros. Que quiera seguir mostrándole al mundo que es el mejor, especialmente después de no haber ganado el Balón de Oro, solo traerá buenas consecuencias para nosotros".

Rotaciones

"Quiero mandar un cordial saludo a Lisboa y asegurarles que saldremos a jugar con el mejor equipo".

