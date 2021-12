Real Madrid, Barça y Athletic se defienden del ataque de LaLiga y Tebas al 'Proyecto Sostenible'

Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Athletic Club de Bilbao han emitido un comunicado donde vuelven a mostrar su defensa absoluta del conocido como Proyecto Sostenible, la alternativa presentada por los tres clubes históricos del fútbol español para evitar la aprobación del acuerdo entre LaLiga y CVC. Las condiciones de esta propuesta de los tres clubes partían de un acuerdo de menos años y de una mayor valoración del negocio del fútbol español.

A raíz de esta propuesta, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha criticado el Proyecto Sostenible asegurando que "siguen gestionando desde la barra del bar" y que se trata de unas condiciones inviables. Unas palabras a las que Real Madrid, Barça y Athletic han respondido en una carta abierta tanto para el resto de clubes como para Ministerio, Federación y aficionados al fútbol.

Los tres clubes lamentan el "personalismo incompatible con los principios y valores del fútbol y con las funciones, responsabilidades y obligaciones de dicho cargo", señalan las "graves irregularidades del proyecto alternativo que promueve" LaLiga y requieren a Javier Tebas "la lealtad que le es exigible como administrador de dicha asociación" tras los últimos ataques al Proyecto Sostenible y sus entidades impulsoras.

La carta enviada por los tres equipos históricos, y firmadas por sus respectivos presidentes Florentino Pérez, Joan Laporta y Aitor Elizegi, resume en tres ventajas esenciales el Proyecto Sostenible frente al de LaLiga Impulso. La primera hace referencia a los 25 años de acuerdo frente a los 50 firmados por LaLiga, así como a un ahorro de "más de 12 millones de euros" gracias a "una propuesta 15 veces más económica".

La segunda de las ventajas que defienden los tres clubes es la de que supone "una propuesta plenamente legal al estructurarse directamente por los clubes sin la participación directa de LaLiga" y donde "no se vulnera la propiedad de los clubes sobre los derechos audiovisuales". Por último, recalcan que "en el plano de gobierno corporativo no confiere a ninguna entidad ajena al mundo del fútbol participación alguna en la gestión y gobernanza de La Liga", reafirmando la concepción de CVC como un fondo inversor que prevé dejar el proyecto en no más de 10 años.

Las irregularidades con CVC

El proyecto de LaLiga Impulso, que cabe recordar implica ceder el 10,95% de los derechos audiovisuales de los próximos 50 años, cae en "graves irregularidades" según los análisis realizados conjuntamente por Real Madrid, Barça y Athletic. La más importante es que el fondo valora LaLiga en 24.250 millones de euros. "¿Cómo es posible que La Liga, asociación sin ánimo de lucro, alcance dicha valoración, si no es propietaria de los derechos audiovisuales de la competición ni puede disponer de ellos, porque son propiedad directa y exclusiva de los clubes?", se preguntan en la misiva.

Además, señalan que LaLiga está constituyendo "un claro fraude de ley" dado que se está articulando a la propia Liga para transmitir al fondo todo lo relacionado con los derechos audiovisuales, arrebatando ese poder a los clubes, únicos propietarios de estos. Así las cosas, califican como una "huida hacia adelante" el proyecto presentado por LaLiga con CVC que también fue rechazado por la RFEF. Los clubes firmantes, cuyos derechos no pasarían a manos de CVC, recibirían una especie de "gasto de comercialización adicional" que funcionaría de inmenización "a quienes no se quieren acoger" al acuerdo, lo que refleja la "ilegalidad" de este.

"Resulta inaudito, y muy preocupante, que el Presidente de La Liga induzca en ciertos casos a los clubes a actuar potencialmente de manera fraudulenta frente a sus acreedores con garantías sobre sus derechos audiovisuales", remarcan los tres clubes deportivos en relación al acuerdo con CVC que "se situaría fuera del marco legal de sus competencias, excediendo las facultades que le atribuye la Ley del Deporte".

Por último, los tres clubes también critican que LaLiga no haya seguido los pasos de otras competiciones nacionales flexibilizando las normas de control económico en tiempos de crisis. "Aquí, al contrario, ante tan desgraciada coyuntura se vinculó un proyecto financieramente ruinoso (y, recordamos de nuevo, escogido sin un proceso de selección transparente y abierto) a la flexibilización de las normas de control financiero (eso sí, solo para aquellos clubes que votaran a favor de la propuesta de los gestores de La Liga)", remarcan.

