España se clasifica para el Mundial de Qatar 2022 tras ganar a Suecia

La estrella fue Álvaro Morata. Celebró su gol con una de cartón como gesto a un niño enfermo y minutos antes cambió el sino del choque al entrar al campo. Un solitario tanto en los instantes finales del partido fue suficiente para tumbar a Suecia en un partido soso de la Selección. España consigue su billete para Qatar 2022 de forma directa. Luis Enrique consigue el primer objetivo que era estar en el Mundial, aunque no ha sumado sus dos mejores actuaciones. [España 1-0 Suecia: Narración y estadísticas]

Hasta seis cambios introdujo Luis Enrique para afrontar el partido más importante y con el que pondrá punto final al 2021. Volvían al once Azpilicueta, Pau Torres, Jordi Alba, Busquets, Carlos Soler y Dani Olmo. El asturiano planteaba el encuentro de la misma manera que detalló tras el choque frente a Grecia: iría al ataque y no especularían. No quería que ningún jugador escatimase ni uno solo de sus recursos. Y ahí aparecía uno esencial: Pablo Martín Páez Gavira, Gavi.

Los culés tienen motivos para esperanzarse con este jugador viendo los primeros 45 minutos que jugó este domingo. El centrocampista hace las veces de perro de presa y fino estilista. Tan pronto estaba impidiendo contras del equipo sueco como se iba de tres rivales. El problema estaba en que estas acciones pasaban lejos del área rival y no iban acompañadas de movimientos de los delanteros que pudieran crear ocasiones claras.

España dominó los primeros minutos del choque y tuvo un buen intento de buscar la portería de Olsen con un disparo de Sarabia. El balón se fue rozando el poste. Pero la reacción llegaría rápido a los siete minutos. Forsberg perdonó por primera vez a la selección. Un buen disparo del sueco se marchó cerca de uno de los palos que protegía Unai Simón.

El portero también metería el miedo en el cuerpo de los seguidores que acudieron a la llamada de Luis Enrique en La Cartuja después de arriesgar mucho al sacar un balón jugado desde atrás. Isak estuvo a punto de robar y adelantar a la selección sueca. Cinco minutos después llegaría el segundo perdón de Forsberg. Le llegaría un balón colgado entrando por el segundo palo mientras el delantero de la Real Sociedad acaparaba la atención. Su disparo cruzó la portería de Simón, pero no encontró la red justo antes del descanso.

Morata, la estrella

No estuvo demasiado fino durante todo el partido Azpilicueta que cometió varios errores tanto con balón como a la hora de medir en defensa. Jugando un balón desde atrás le hizo un regalo a Isak que el sueco no aprovechó. Su disparo se marcharía lejos de la puerta de Unai. No estaba cómoda la Selección. Por eso Luis Enrique meneaba el banquillo para tratar de encontrar el gol que no estaba sabiendo encontrar en el choque.

Morata y Rodrigo Moreno entraban en el campo por Sarabia y RDT, que este domingo tuvo que jugar con su nombre al completo en la camiseta por orden de la UEFA. El delantero de la Juventus tuvo la primera después de hacer un gran movimiento, pero no encontró la portería con la zurda. Entraba el choque en un vaivén peligroso en el que España parecía atacar algo más, pero seguía sin encontrar la portería de Olsen. Además, entraba Ibrahimovic al campo.

¡GOOOOOOOOL de MORAAAATAAAA!



La reventó DANI OLMO en el travesaño y MORATA, con mucha sangre fría, bate a Olsen con una cucharita para poner a ESPAÑA con pie y medio en el MUNDIAL #DestinoCatarhttps://t.co/myugo7N6ej pic.twitter.com/hZtQTT2hY6 — RTVE Deportes (@deportes_rtve) November 14, 2021

El partido estaba de empate y el miedo estaba en que una jugada aislada decantase la balanza para un lado o el otro. Y así fue. Dani Olmo se sacó un tremendo derechazo que se estrelló en el larguero después de la intervención del meta sueco. El rechace llegó a los pies de Morata que, con mucho temple, esperó a tumbar una vez más a Olsen para definir. La tensión de un posible fuera de juego era el preludio del éxtasis.

La Cartuja se convirtió en una fiesta, aunque todavía hubo opción para que Suecia empatase en los pies de Ibrahimovic. España gestionó los últimos minutos y, con el pitido final, atronó el 'Que viva España'. La Selección se mete directamente en el avión que les llevará a Qatar en diciembre de 2022. La Selección no brilló, pero fue efectiva en el duro doble trámite que tenía para conseguir el objetivo. Luis Enrique vuelve a salir ganando.

España 1-0 Suecia

España: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Gavi (Brais Méndez, min. 89), Busquets, Carlos Soler (Mikel Merino, min. 73); Sarabia (Morata, min. 59), Raúl de Tomás (Rodrigo Moreno, min. 59), Dani Olmo (Rodri, min. 89).

Suecia: Olsen; Krafth (Martin Olsson, min. 84), Lindelöf, Nilsson, Augustinsson; Claesson, Kristoffer Olsson, Ekdal, Forsberg (Svanberg, min. 63); Kulusevski (Quaison, min. 63), Isak (Ibrahimovic, min. 73).

Gol: 1-0, min. 86, Morata.

Árbitro: Felix Brych (Alemania). Amonestó al español Brais Méndez (min. 91) y por parte sueca a Krafth (min. 77).

Incidencias: Partido de la décima y última jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022. Lleno en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, con 51.844 espectadores, entre ellos unos 1.700 suecos.

