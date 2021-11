Luis Enrique desatado y 'La Fuerza del Grupo': por qué la Selección ha vuelto a ser una familia

La Eurocopa 2020 dejó a España con la miel en los labios, pero también instaló de nuevo la sensación de que el país puede volver a pelear por un gran campeonato. Se vivió este mes de octubre cuando la Selección se plantó en la final de la Nations League y solo un gol en situación polémica de Kylian Mbappé evitó el alirón. Este martes la RFEF ha presentado el documental que muestra los entresijos del campeonato. 'La Fuerza del Grupo' demuestra que hay mimbres para creer en este equipo.

Seguramente el mejor momento del trailer que hicieron público a través de las redes sociales de la selección española es ver a Luis Enrique desatado sin camiseta y con una cerveza en la mano celebrando uno de los triunfos del equipo que llegó hasta las semifinales. La instantánea es del día de la tanda de penaltis ante Suiza, cuando se clasificaron para jugar ante Italia. El asturiano, junto a su cuerpo técnico, aparecen exultantes por el éxito logrado.

Luis Enrique es discutido por sus formas y sus decisiones, pero no puede ponerse en duda la gestión del vestuario. Las imágenes ponen en la hemeroteca algo que ya se conocía: el técnico es un excelente motivador. El asturiano impuso una máxima en este vestuario y esta no era otra que no son una selección, si no un equipo que representa a todo un país. No quiere egos, quiere grupo. Estos son los que ahora quieren llegar y triunfar en el Mundial 2022 de Qatar.

🫂 ¿Hay algo más potente que #LaFuerzaDelGrupo?



Prepárate para vivir la #Euro2020, donde nos pasó de todo, en PRIMERÍSIMA PERSONA.



️ Como dice @LUISENRIQUE21: "¡¡Tenemos un documental de la hostia!!"



Muy pronto, y en exclusiva, en @PrimeVideoES.#VamosEspaña#Catar2022 pic.twitter.com/r80TajEkPM — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 8, 2021

Todo lo que sucedió a esta generación que mezcla juventud y experiencia será el germen de los éxitos que puedan venir. España tiene mimbres para hacer algo grande y, por si fuera poco, añade nuevos jugadores jóvenes cada cierto tiempo con los que ilusionarse. En esta Eurocopa no aparecen Ansu Fati, Yeremy Pino, Brahim Díaz o Bryan Gil, hombres que seguramente se hagan hueco para el próximo gran torneo y den más argumentos para creer en este equipo.

Fe en los suyos

Desde su primer día en la Selección, Luis Enrique repite que trabaja con una lista de unos 50 jugadores por cada convocatoria. Nunca habla de los que faltan, pero sí de cómo llega a tomar la decisión de decantarse por un jugador o por otro. A pesar de su gran rendimiento, el asturiano no cuenta con jugadores como Iago Aspas, Parejo o Jesús Navas. La fe en los suyos se ve reflejada en cada imagen de este documental que verá la luz próximamente.

Aunque para entender bien la etapa de Luis Enrique en la Selección hay otro frame que es trascendental: el abrazo con Luis Rubiales en San Petersburgo. Es el hombre en el que el canario puso todos los huevos sobre su cesta y, hasta el momento, está respondiendo. Ya se habla de su renovación, porque, tradicionalmente, el seleccionador llegaba a la gran cita con contrato para largo. El asturiano ha preferido que no sea hasta después del Mundial 2022 cuando se hable de su futuro.

[Más información: Así decide Luis Enrique a quien convoca con España: big data y cuatro asesores]

Sigue los temas que te interesan