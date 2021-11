Racismo contra Ibrahimovic en el Roma - Milan de la Serie A

Zlatan Ibrahimovic fue uno de los grandes protagonistas del duelo entre la Roma y el Milan de la Serie A. El delantero sueco marcó uno de los goles de la victoria de los rossoneri, pero también vivió la peor cara del fútbol. Desde la grada del Olímpico se pudieron escuchar insultos racistas contra el nórdico.

Ibra abrió el marcador para el Milan en el minuto 25. Después llegó el tanto de Kessie y fue El-Shaarawy en el que en el descuento recortó distancias para la Roma. Pero los hechos que sonrojan al Calcio se produjeron después del tanto inicial del sueco. Los tifosi de la escuadra giallorossa le dijeron "gitano".

Desde Italia informan que ya han comenzado las investigaciones y que se va a proceder a denunciar la conducta al Juez de Deportes de la Serie A. De hecho, en la segunda parte del encuentro, antes de que se llegase a la hora de partido, el locutor del estadio leyó un parte para que los aficionados de la Roma dejasen de corear "gitano" a Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic, en un partido del Milan de la Serie A en la temporada 2021/2022 Reuters

Será el Juez de Deportes de la Serie A el que pasará a tener que decidir si sanciona o no a la Roma por los cánticos racistas de su afición a Ibrahimovic. Y es que este cántico de "gitano" es considerado de carácter discriminatorio, por lo que todo apunta a que podría haber castigo para la entidad romanista.

Ibra responde

El delantero del Milan habló después del encuentro ante el micrófono de DAZN y explicó que cuanto más le pitan, más se crece: "Hay 50.000 personas y me siento vivo, esperemos que me abucheen porque así me siento más vivo". Desgraciadamente, no es la primera vez que a Ibrahimovic le llaman "gitano" en un estadio italiano.

"Después de tantos años todavía me emociono, la adrenalina forma parte de todo. Demostramos que también sabemos sufrir y quien se quedó en el terreno de juego hizo un gran partido. ¿El Scudetto? Lo intentamos, lo creemos. Hasta ahora lo hemos hecho bien, pero el campeonato es largo y necesitamos continuidad. Todavía es temprano, un partido a la vez", sentenció el inimitable Ibra.

[Más información - Las imágenes del deporte: Ibrahimovic, un Ferrari de oro como autorregalo y un fiestón por su 40 cumpleaños]

Sigue los temas que te interesan