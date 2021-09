Ibrahimovic carga contra la Superliga: "Quien la inventó se ha equivocado"

La Superliga Europea es ese gran proyecto impulsado por Real Madrid, FC Barcelona y Juventus que pretende rescatar el fútbol de las manos de la UEFA y la FIFA, dos instituciones que no quieren repartir el pastel de las ganancias con los clubes y que además han provocado con su incapacidad que el mayor producto del mercado se devalúe de una forma alarmante.

Sin embargo, desde su salida a la luz el pasado mes de abril, la Superliga ha recibido ataques desde muchos sectores, incluso desde dentro, llegados desde clubes que formaban parte de su creación y que han decidido dar un paso al lado. Uno de esos equipos fue el Milan, cuya estrella Zlatan Ibrahimovic ha hablado ahora para criticar dicho proyecto.

"Nadie pensó en preguntar a los jugadores. La primera pregunta nos la tendrían que haber hecho a nosotros: ¿Quieres jugar o no? Así que quien inventó la Superliga ya se ha equivocado, porque yo soy el futbolista que luego tiene que salir al campo".

Zlatan Ibrahimovic forcejea con Lucas Leiva en el Milan - Lazio Reuters

El delantero sueco del equipo italiano asegura que nadie les pregunta a los actores principales sobre qué competiciones quieren jugar o cómo se deben hacer, algo que le cabrea y le enfada considerablemente. Por ello no ha dudado en atacar un proyecto que, hasta que se demuestre lo contrario, sigue contando con la firma imborrable de su propio equipo, el Milan, en su fundación.

Habrá que ver si finalmente Ibrahimovic llega a jugar en algún momento la Superliga o algún proyecto similar que se cree para intentar sacar al fútbol de la miseria en la que se está sumiendo. Seguramente por su avanzada edad ya sea algo que le pille retirado del fútbol profesional.

La recuperación de 'Ibra'

Sin embargo, el sueco se sigue viendo en forma a pesar de que acaba de superar una complicada lesión de rodilla, una más, que le ha tenido cuatro meses apartado de los terrenos de juego. Ahora ha regresado, y lo ha hecho con gol, aunque quiere tomarse las cosas con más calma que nunca.

"Esta vez voy a escuchar a mi cuerpo sin pensar en ser Superman. ¿Si estaré en Turín el domingo? Veamos el día a día. Mi problema es que trabajo demasiado y me gusta sufrir. La cabeza es muy importante, pero en mi caso el cuerpo no me sigue". Así de contundente ha sido 'Ibra' en unas declaraciones muy personales tras participar en un acto publicitario.

Ibrahimovic durante un partido con el Milan Reuters

Zlatan se mostró muy contento y orgulloso del regreso a la máxima competición continental del Milan, un histórico que ha pasado muchos años de ingrata travesía en el desierto, pero que ahora aspira a mantenerse de nuevo en la élite gracias en parte a lo que él pueda ofrecer al equipo.

"Para muchos fue su primera vez en la Champions, pero ahora entienden qué es y qué hay que hacer para jugar allí. Estoy feliz por mis compañeros. Recuerdo que pregunté cuántos habían jugado en la Champions y sólo dos o tres levantaron la mano. Pensé que era una broma, pero era verdad".

