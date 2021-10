Falcao: "¿El Rayo Vallecano? Estoy en un club con jugadores de mucha calidad"

Un tigre anda suelto en Vallecas. Radamel Falcao ha conquistado a la afición del Rayo Vallecano con su entrega, pero sobre todo con sus goles. Goles como el que dio la victoria a los rayistas contra el Barcelona. El delantero llegó en el mes de septiembre al conjunto madrileño y desde ese momento se convirtió en el ídolo de su nueva hinchada.

El colombiano ha hablado con los medios oficiales del club y no ha podido ocultar su felicidad por el buen momento personal que atraviesa. Y es que ha nadie le ha podido pasar desapercibido que acumula cuatro goles en tan solo 249 minutos. "Desde que llegué me ha hecho sentir muy bien y espero seguir dándole alegrías en el campo y ayudando al equipo en sus objetivos", ha señalado.

En cuanto a su adaptación, Falcao ha declaro que tanto "el cuerpo técnico" como sus "compañeros" le han ayudado "muchísimo". "Estoy en un club con jugadores de mucha calidad, conozco La Liga... y eso lo ha facilitado todo", ha agregado el goleador cafetero. "Vi la calidad que había en la plantilla, las ganas, el hambre... Ese es el camino que debemos seguir para conseguir lo que queremos, dejarnos las fuerzas en el campo", ha continuado.

Radamel Falcao celebra su gol con el Rayo Vallecano al Barça Reuters

También se ha referido a la histórica victoria contra el Barcelona, ya que el Rayo Vallecano acumulaba 19 años sin poder ganar a los azulgranas: "La victoria y el gol significan mucho. Gracias a Dios, esta vez se nos dio y lo disfrutamos muchísimo. Fue un encuentro duro. Ellos estuvieron bien, pero nosotros supimos competir y vencerlos con nuestras armas. Es mérito de todos".

Un ejemplo

Iván Arboleda, compatriota del 'Tigre' ha hablado también, aunque desde Colombia y no se ha olvidado de la figura de Radamel Falcao. "Falcao siempre me aconseja y me dice que las cosas llegan en su momento. Estamos disfrutando al máximo de la compañía de él, es un gran ser humano", ha comentado en declaraciones para el programa 10 AM, de Caracol Radio.

[Más información: Las mejores imágenes del Rayo Vallecano - FC Barcelona de La Liga]

Sigue los temas que te interesan