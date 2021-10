Ya hay horario para el Real Madrid - Rayo Vallecano de La Liga

El Rayo Vallecano volverá a pisar el Santiago Bernabéu el sábado 6 de noviembre. La Liga ha hecho oficiales los horarios de la jornada 13 del campeonato nacional donde el Real Madrid recibirá la visita del equipo recién ascendido y que tan buen rendimiento está dando en el inicio de la campaña. Los de Andoni Iraola visitarán el coliseo merengue en esa fecha y el partido se disputará desde las 21:00 horas para cerrar el día. La gran cita de ese fin de semana será el derbi sevillano.

Ese encuentro quedará para el domingo 7 de noviembre a las 21:00 horas. 24 horas antes se dará el pitido inicial en el coliseo blanco, que seguirá con su gran reforma mientras se celebra el partido. Será un choque que vendrá precedido de otra jornada de Champions League, donde el mismo escenario será lugar del Real Madrid - Shakhtar Donetsk, correspondiente con la cuarta jornada de la fase de grupos. Después de esta cita vendrá un nuevo parón de selecciones.

No será un encuentro sencillo debido al buen estado de forma de los vallecanos. Rondando los puestos de Europa, con unos buenos números goleadores y, sobre todo, el clásico empuje de una afición completamente entregada. Los del sur de Madrid quieren dar la machada en el Bernabéu para seguir confirmando que no solo aspiran a la permanencia, si no también a cotas más altas. Este encuentro será una prueba de fuego para un grupo muy compacto y con jugadores interesantes.

Desde la portería con un Stole Dimitrievski siempre solvente, pasando por la zaga donde nombres como los de Fran García y Alejandro Catena, una medular donde el rendimiento de Santi Comesaña está siendo para remarcar y una delantera con nombres tan interesantes como los de Randy Nteka y un incansable Radamel Falcao, este Rayo Vallecano ha encontrado un nivel más que interesante. A los de Carlo Ancelotti se les presenta un reto más que interesante.

