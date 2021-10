En el Bayern Múnich también creen que Benzema merece el Balón de Oro

El próximo mes de noviembre se conocerá el nombre del ganador del Balón de Oro 2021. Será el 29 del penúltimo mes del año cuando se sabrá quién es el siguiente en ocupar el trono y es que el premio no se otorga desde 2019, ya que en 2020 quedó desierto por la pandemia de la Covid-19.

Entre los favoritos al galardón dorado se encuentra el de Karim Benzema. El delantero del Real Madrid es uno de los principales candidatos y cada vez son más los que muestran su apoyo público al '9' blanco. Entre ellos uno de lo más inesperado, un compañero de Robert Lewandowski en el Bayern Múnich.

Dayot Upamecano es el que ha hablado sobre el Balón de Oro durante la rueda de prensa previa al partido entre el Bayern Múnich y el Benfica: "¿Benzema o Lewandowski por el Balón de Oro? Ambos se lo merecen. Son los mejores. Si gana Lewandowski, estoy feliz, pero si gana Benzema, también estoy feliz".

Dayot Upamecano, durante un partido con el RB Leipzig REUTERS

Hay que destacar en este punto que Upamecano también es jugador de la selección de Francia como Benzema y por eso sabe de primera mano de la calidad del delantero galo. El defensa no ha querido 'mojarse' entre Lewandowski y Karim, aunque sí ha asegurado que ambos lo merecen y que estará feliz si el galardón va a parar a las manos de cualquiera de ellos.

Un premio muy disputado

Lewandowski ya fue designado como el The Best de la FIFA en 2020, pero al no entregarse el Balón de Oro, el internacional polaco se quedó compuesto y sin galardón dorado. Aunque son muchos los que piden que este año sí sea el ganador del trofeo. Los otros nombres que se postulan como candidatos principales son Cristiano Ronaldo, Jorginho y Messi.

Personalidades dentro del deporte rey como Zidane o Ronaldo Nazario apuestan por Benzema, mientras que Modric fue muy claro en la previa del duelo entre el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk en territorio ucraniano: "Hay varios candidatos que pueden ganar el Balón de Oro este año. Pero para mí, seguro que Karim (Benzema) es uno de ellos y espero que pase. Puede ganarlo".

"Lo merece por cómo ha jugado este año y por su trayectoria. Sobre todo por cómo ha jugado estos años. Siempre ha estado en el nivel top. Además, por fin ha ganado un título con Francia, que también es importante cuando se vota para ganar este premio. Por eso creo que es seguro uno de los candidatos y ojalá lo gane. Lo merece para mí", sentenció Modric.

