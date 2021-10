Modric: "Para mí Benzema merece el Balón de Oro por este último año y su trayectoria, ojalá lo gane"

El Real Madrid visita el Olímpico de Kiev para el partido ante el Shakhtar Donetsk, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. En la previa del encuentro, y ya en territorio ucraniano, Luka Modric ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Carlo Ancelotti.

Poco margen de error

"Sabemos que es un partido muy importante para nosotros. Sobre todo por lo sucedido el último partido, en el que perdimos en casa. No tenemos mucho más margen para equivocarnos. Tenemos que entrar al partido como el Real Madrid, con confianza y fuerza, darlo todo y jugar bien como hemos hecho en el inicio de la temporada. En los últimos tres partidos tal vez no estuvimos a nuestro mejor nivel, pero en el parón de selecciones hemos trabajado bien y creo que haremos un buen partido".

¿Qué centro del campo es mejor?

"No me gustan las comparaciones, para ser honesto. Creo que ellos (Xavi, Iniesta y Busquets) hicieron mucho para su club y selección. Pero creo que también nosotros (Casemiro, Kroos y él) hemos hecho mucho para el Real Madrid. Yo prefiero que otros den su opinión de qué centro del campo es mejor. A mí no me gusta comparar".

Balón de Oro

"Vamos a ver. Hay varios candidatos que pueden ganar el Balón de Oro este año. Pero para mí, seguro que Karim (Benzema) es uno de ellos y espero que pase. Puede ganarlo. Lo merece por cómo ha jugado este año y por su trayectoria. Sobre todo por cómo ha jugado estos años. Siempre ha estado en el nivel top. Además, por fin ha ganado un título con Francia, que también es importante cuando se vota para ganar este premio. Por eso creo que es seguro uno de los candidatos y ojalá lo gane. Lo merece para mí".

Mundial cada dos años

"Para mí, no veo sentido al Mundial cada dos años. El Mundial es especial porque es cada cuatro años y todos lo esperan tanto. A mí no me gustaría ver un Mundial cada dos años. Pero a nosotros no se nos pregunta mucho. Están intentando hacer cosas sin preguntar a jugadores y entrenadores sobre lo que piensan. Para ser honesto, yo no lo veo, pero no sé lo que va a pasar, de verdad".

Dos últimas derrotas contra el Shakhtar

"Hay ganas de hacer un buen partido y ganas de ganar. Shakhtar es un equipo muy fuerte, como demostraron en sus dos victorias contra nosotros el año pasado. Nos espera un partido muy difícil, pero que espero que acabe con otro resultado diferente a los del año pasado".

Luka Modric, en rueda de prensa de la Champions League Reuters

El nuevo Shakhtar

"Sí, lo he seguido. Tienen una persona aquí que es mi excapitán y es director deportivo aquí. Han cambiado el entrenador y el estilo de juego. Ahora quieren el balón aún más, quien salir jugando desde atrás. Creo que están aún mejor que el año pasado".

Medular, en el punto de mira

"Las críticas cuando juegas en el Real Madrid las tienes que aceptar. Cuando vas ganando partidos, va todo de maravilla. Y cuando pierdes partidos, empiezan las dudas, si somos buenos o no, si estamos al nivel o no... Esto no nos importa mucho. Confiamos en nosotros y en nuestras cualidades. Tenemos confianza para jugar como hemos hecho siempre, como hemos hecho al principio de esta temporada. Solo en los últimos tres partidos los resultados no fueron a nuestro favor. Tenemos que tener tranquilidad, trabajar y mejorar queda mucho tiempo".

