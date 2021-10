De Isco a Vallejo: una operación salida necesaria ante un verano clave de grandes fichajes

El Real Madrid tiene por delante un verano muy movido. Tras algunos veranos agazapado, el club blanco quiere salir a por todas este verano con la intención de hacer la plantilla más competitiva posible, la mejor del mundo. Por eso se han dado ya algunos pasos y han empezado a salir informaciones sobre algunos nombres.

Muchos de ellos son habituales como los casos de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland o Paul Pogba y otros han aparecido menos, pero no por ello ocupan un lugar menos importante en la escala de prioridades de la cúpula madridista. En estos momentos, tiene tanta trascendencia generar ilusión con grandes nombres como completar una gran plantilla.

Por eso tampoco han pasado desapercibidos otros posibles fichajes como los de Rudiger, Tchouameni o incluso alguna incorporación para el lateral derecho. También está en el foco otro nombre como el de Robert Lewandowski, quien parece decidido a esperar una posible llamada del Real Madrid para terminar de decidir si sale del Bayern.

Robert Lewandowski, durante un partido con el Bayern Múnich AFP7 / Europa Press

Sin embargo, para poder entrar, dejen salir. Estos rumores e informaciones sobre el mercado dejan una lista de señalados para dar forma a la operación salida del club blanco. Los primeros afectados son jugadores que ahora mismo no tienen sitio alguno en el equipo. El caso más llamativo está en la delantera y lleva el nombre de Mariano.

El hispano-dominicano ya estuvo a punto de salir este verano a pesar de que solo se podía esperar la llegada de Mbappé. Sin embargo, si en el próximo mercado de fichajes se esperan más contrataciones como las de Haaland o Lewandowski, su marcha está más que cantada.

Algo similar sucede con otro jugador que tampoco tiene sitio y que otro de los nombres que está sonando le empuja directamente a salir. Es el caso de Jesús Vallejo. Si finalmente la operación de Rudiger si pone a tiro, el central español se quedaría como el quinto central del equipo por detrás de Alaba, Militao, Nacho y el nuevo fichaje. Eso sin contar que en la casa tienen en gran estima a canteranos como Gila o Chust, cedido al Cádiz.

Lucas Vázquez y Jesús Vallejo, durante un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

El mediocampo, clave

En esa operación salida de jugadores señalados hay una zona del campo que es muy importante. Se trata del medio, donde hay una gran acumulación de futbolistas que tienen muy poco peso en el equipo. Con los titulares indiscutibles de Modric, Casemiro y Kroos y con los complementos perfectos de Valverde y Camavinga, hay opciones que ahora mismo casi no tienen hueco ni en el banquillo y que, por lo tanto, quedan señalados.

Se trata del grupo de españoles que forman Isco Alarcón, Marco Asensio y Dani Ceballos. Los dos primeros han quedado marcados en este inicio de curso. No tienen sitio y forman parte de la rotación más lejana. Es complicado que tengan minutos y solo las bajas les pueden asegurar una cuota de protagonismo. El caso de Ceballos es algo distinto ya que una lesión le ha impedido debutar, aunque la confianza en él no es desorbitada precisamente.

Por ello, el hecho de que suenen jugadores como Paul Pogba o Tchouameni entre otros hace que tanto Isco como Asensio y Ceballos puedan tener los días contados en la 'Casa Blanca'. De hecho, Marco ya estudió una salida para este mercado de invierno, algo que se terminó frenando tras su hat-trick contra el Mallorca, pero que no sería descartable que se volviera activar. Al balear y al malagueño Camavinga les ha pasado por encima desde su llegada. Además, en el club hay mucha consideración por canteranos como Antonio Blanco o Sergio Arribas en caso de que sea necesario rellenar algún hueco.

Eduardo Camavinga y Marco Asensio, durante un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Los finales de contrato

La operación salida del Real Madrid no solo se va a componer de descartes y de ventas, si no también de jugadores a los que ya no les queda más remedio que salir después de haberse negado en anteriores entregas. Son los que terminan su contrato con el conjunto madridista.

Los casos más representativos son los de Gareth Bale y Marcelo. Dos de las fichas más altas que tiene el club en plantilla y cuyos contratos acaban en junio de 2022. Quien saldrá casi seguro es Marcelo, ya que en la directiva blanca creen que ha cumplido un ciclo de leyenda en el club y que debe salir. No tiene protagonismo, su nivel ha bajado considerablemente y además tiene un salario altísimo.

En la entidad madridista confían en el lateral titular, Ferland Mendy, quien debe recuperarse de sus lesiones, en el joven talento de La Fábrica Miguel Gutiérrez y en la polivalencia de jugadores como Nacho, Alaba o incluso Camavinga. Posición más que cubierta en el equipo.

Nacho Fernández y Marcelo, durante un entrenamiento con el Real Madrid Real Madrid

El otro caso, el de Bale, aunque apunta a final similar, podría tener alguna variante si el galés termina cuajando un buen año y decide renovar, quizás por un año, muy a la baja. Lo que está claro es que no mantendrá su sueldo, el segundo más alto de la plantilla tras Hazard después de la marcha de Sergio Ramos. Solo una temporada estelar y la confianza de Ancelotti, quien sí apuesta por él, podrían cambiar una situación que igualmente parece irreversible.

En un capítulo de incógnitas, y que dependerán más que nunca de qué fichajes puedan terminar llegando, se sitúan otros nombres como los de Luka Jovic o Eden Hazard. Jugadores que podrían completar la plantilla, pero que igualmente, si recibieran alguna oferta, podrían estar ante sus últimos días con la camiseta blanca. Así está la operación salida.

