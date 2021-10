El agente de Bale señala a Mourinho y Zidane por su mal rendimiento

El representante de Gareth Bale ha señalado los desencuentros con José Mourinho y Zinedine Zidane como dos de las razones del mal rendimiento del galés en las últimas temporadas. El delantero, ahora contento con Ancelotti, sigue recuperándose de la dura lesión de isquiotibiales que sufrió en el inicio del curso. Jonathan Barnett, agente del jugador, ha explicado las sensaciones de su 'socio'.

Barnett ha dejado claro que existe una buena sintonía con Carlo Ancelotti. "Es una pena que con su vuelta como entrenador Bale se haya lesionado esta temporada", ha subrayado el representante del galés en una controvertida entrevista para el diario Mirror. El agente, además, ha subrayado que "el camino para volver es largo", por lo que los terrenos de juego no verán a Bale durante algunos meses.

Un duro varapalo teniendo en cuenta que el atacante estaba recuperando su mejor versión sobre los terrenos de juego. Después de sus últimos meses en el Real Madrid de Zidane, donde no contó para el técnico francés, y de una montaña rusa de sensaciones en el Tottenham de Mourinho, Bale parecía haber encontrado la estabilidad en el último año de contrato.

Barnett ha sido muy concreto al señalar que esa mala relación con Zidane frenó la progresión de Bale. "Las lesiones y desencuentros de las últimas temporadas con Zidane le han frenado", ha explicado el representante de Bale. Algo similar a lo que le ha sucedido con Mourinho, aunque en este caso "no hubo desencuentro" en el Tottenham, sino una simple diferencia en la forma de ver el juego.

"No veían el fútbol de la misma manera", por lo que "no fue el mejor regreso a un club de la historia" de Gareth Bale. Pese a ello, cabe recordar, Bale finalizó la temporada de su regreso a la Premier League con 16 goles en 34 partidos y más de 1.500 minutos entre todas las competiciones.

¿Cuándo será la retirada?

El futuro de Gareth Bale está lleno de incógnitas. Algo habitual en las últimas temporadas, pero que irá a más una vez finalice su actual vinculación con el Real Madrid. El contrato del galés acaba en 2022 y una vez termine la actual temporada, el delantero deberá decidir si se retira o si busca un nuevo proyecto a nivel de clubes. Lo único que ha confirmado Barnett en la misma entrevista es que "es un sueño" para el delantero "jugar en la fase final de un Mundial con Gales".

Una vez finalice el Mundial de Catar 2022, Gareth Bale no tendrá más retos fijados en su calendario. Únicamente le quedará la decisión de despedirse para siempre del fútbol o marcharse a una competición de menor relevancia que viva sus últimos golpes al balón. Ya hace unos meses, de hecho, aseguró que aclarar su futuro antes de tiempo no era lo mejor: "No importa lo que dijera que iba a hacer, si iba a quedarme, marcharme, retirarme o lo que fuera, creo que habría provocado una historia grande y molesta y de distracción".

