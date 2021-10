El fichaje del Barça que se lamenta por no aceptar la oferta de Real Madrid: "Pude ser más racional"

Marlon Santos fichó por el FC Barcelona en diciembre de 2016. El jugador brasileño llegaba como una joven promesa del Fluminense que quería hacerse un hueco en el conjunto catalán. Sin embargo, como en muchos otros casos, su incorporación quedó en nada y únicamente disputó tres partidos con el primer equipo. Por ello, y pasado el tiempo, el defensa ha reconocido que quizás debería haber escogido al Real Madrid y no a la entidad blaugrana.

El jugador del Shakhtar Donetsk, a pocos días de jugar contra el Real Madrid la jornada de la Champions League, ha desvelado en el diario AS que estuvo muy cerca de vestir de blanco. De hecho, fue el conjunto merengue quien le detectó primero con su red de ojeadores y quien comenzó a entablar conversaciones. Por el contrario, fueron los culés quienes enviaron la primera oferta que acabó aceptando Marlon.

"El Real Madrid me contactó antes que el Barça. Luego se quedó parado y apareció el Barça, y cuando ya lo tenía hecho volvió a aparecer el Madrid". Marlon no quiso dar vuelta atrás porque se considera "una persona de palabra". Por esa razón se marchó al filial culé, poco después ascendió al primer equipo y tras un paso testimonial, puso rumbo al Niza. Ahí comenzaría a perderse su pista, pues tras pasar por el Sassuolo ahora disfruta del fútbol ucraniano sin vínculo alguno con la Ciudad Condal.

🎥 Marlon Santos, sobre la seva renovació: "És un privilegi seguir al Barça" 🔴🔵 #ForçaBarça pic.twitter.com/VkSMsk42UR — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) June 15, 2017

La gran pregunta es si se ha arrepentido alguna vez de no haber aceptado la propuesta del Real Madrid. Y la respuesta no es muy clara: "No me suelo arrepentir de nada". Entre risas, el brasileño ha evitado si cambiaría esa decisión. Sin embargo, sí que ha reconocido que "a veces puedes ser más racional y menos emocional" y que, en el caso de no valorar la opción de ir al Real Madrid, él pudo ser "un poco más racional".

Años después, Marlon se reencontrará con el Real Madrid en la tercera jornada de la Champions League. Un encuentro clave donde el equipo merengue necesita vencer tras la derrota ante el Sheriff y donde los ucranianos también están contra las cuerdas. Marlon, que podría formar parte de esta plantilla, disputará un partido más especial que para el resto de sus compañeros.

Marlon llegó este mismo verano al equipo ucraniano después de tres temporadas en el fútbol italiano. El brasileño, que jugó más de 50 partidos en la Serie A, permitió a los azulgranas ingresar hasta seis millones de euros gracias a una de las cláusulas incluidas en el contrato de venta. Una gran noticia para la entidad, que en su día pagó cerca de seis 'kilos' por incorporar al jugador.

El camino contrario

El caso de Marlon Santos no es el único en el que Real Madrid y Barcelona han tenido una batalla por un joven talento. Sin embargo, de los más recientes, sí que puede ser de los únicos que no han tenido éxito. Y es que, en una situación opuesta a la de Marlon, están jugadores de la primera plantilla merengue como Vinicius y Rodrygo. Ambos estuvieron bajo el radar del Barcelona. Los culés, de hecho, enviaron varias propuestas para su incorporación. Una opción que no convenció a los jóvenes jugadores y que les ha permitido ser unos habituales en las rotaciones del Madrid.

