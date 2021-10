La lección de Raúl González tras los errores arbitrales contra el Castilla en el 'Miniclásico'

El Real Madrid Castilla tuvo que conformarse con el reparto de puntos en el Miniclásico disputado en Valdebebas. El filial merengue fue mejor que el FC Barcelona B, que solo en la segunda mitad y durante unos diez minutos embotelló al equipo merengue. Más allá de ese bajón físico, los de Raúl González tuvieron numerosas ocasiones y hasta reclamaron tres penaltis que el colegiado no señaló.

Unas acciones polémicas que marcaron el partido y de las que el entrenador del Castilla no quiso hablar. Una de las acciones más evidentes fue una mano de la zaga culé, que tras un centro tocó con claridad el esférico con el brazo en posición antinatural y cortando una acción de peligro. Además, hubo otras dos caídas en el área que el colegiado no señaló y que, sin embargo, sí pito posteriormente en un choque similar a favor del Barcelona cuando se acercaban al área.

Raúl, pese a la influencia de estas jugadas en el marcador, evitó aumentar la tensión. "Las decisiones son las que son, no hay que ponerle excusas. Cada uno ha intentado hacer su trabajo lo mejor posible. Yo no he visto la jugada y es una jugada rápida, pero da lo mismo; no la han visto y no hay mucho más que hablar", indicó en declaraciones recogidas por Efe.

El entrenador del Real Madrid Castilla, además, destacó la superioridad de los suyos pese a la falta de gol. "Quitando el resultado, por lo demás estoy muy contento", reconoció el técnico merengue. "Los chicos han hecho un gran partido y un gran esfuerzo", subrayó, aunque "el fútbol son goles" y en esa faceta no hubo ningún cambio en el marcador del Alfredo Di Stéfano.

Quiere más gente en la grada

Raúl destacó que el equipo salió "un poco nervioso" en los diez minutos iniciales. Sin embargo, felicitó a sus jugadores por haberse "repuesto" a tiempo para cambiar la situación. "El rival ha tenido algunas ocasiones, no muchas", espetó el entrenador del Real Madrid Castilla, que vio un partido "muy disputado" en el que el equipo merengue fue mejor más allá de la falta de goles.



Respecto al regreso de los aficionados, Raúl aseguró que fue "bonito para todos" y más "después de la situación de la pandemia" donde no pudieron sentir "el cariño de la gente y de las gradas". Sin embargo, aún no se ha alcanzado la máxima normalidad: "Me gustaría que hubiera mucha más gente en el Di Stéfano. Agradecer a los que han venido porque lo hemos sentido. Intentaremos seguir haciendo las cosas bien para seguir atrayendo a gente en los próximos partidos. Para estos chicos ha sido una buena experiencia el sentir ese cariño y apoyo de los aficionados".

El Real Madrid Castilla, tras este punto ante el eterno rival, se queda con ocho puntos en la zona media-baja de la clasificación. Sacar un empate ante el Barça B tras el mal inicio de temporada, y teniendo en cuenta que los culés están por encima, supone toda una inyección de moral para el primer filial del Real Madrid.

[Más información - Los hermanos Aranda protagonizan un 'Mini Clásico' fratricida en el Castilla - Barça B]

Sigue los temas que te interesan