Zidane reaparece y hace campaña por Benzema para que gane el Balón de Oro

Zinedine Zidane ha roto su silencio para mandar un mensaje de apoyo a Karim Benzema. El último entrenador del Real Madrid, que ha participado en un acto en Francia, ha subrayado que su exjugador debe ganar el Balón de Oro que se entregará el próximo mes de diciembre. Según el técnico, el que fuera su '9' es "un jugador increíble" que se encuentra en "la cima" de su carrera deportiva.

Las palabras de Zidane eran de esperar, pues siempre ha mantenido una gran relación con Karim Benzema gracias a su coincidencia en el Real Madrid. Sin embargo, la espera ha concluido con su tajante alegato en pro del premio para el delantero merengue. "Benzema se merece ganar este Balón de Oro. Es un jugador increíble, tuve el gran honor de entrenarlo. Puede hacer de todo en el campo. Está en la cima, y espero que le otorguen este Balón de Oro", ha asegurado en declaraciones para Téléfoot.

Después de meses alejado de las cámaras y sin realizar apenas declaraciones, Zidane ha puesto fin a esa sequía para dar el titular que más beneficia a Karim Benzema. Tras las palabras del mítico exjugador y actual entrenador, Benzema suma nuevos apoyos en la recta final para pelear por el premio a mejor jugador del mundo.

Hier, Zinédine Zidane était présent au @Z5aix pour donner le coup d'envoi d'un grand tournoi de Five avec son papa 😍 (@BarniaudSeb) pic.twitter.com/GLRKYVC6OI — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 17, 2021

Y es que, cabe recordar, hace unas semanas fue el propio Didier Deschamps el que señaló a Karim Benzema como su favorito para el galardón que entregará France Football. El actual seleccionador galo dejó claro que, si le preguntaban si Benzema debía ganar esta edición del premio, su respuesta era un evidente "sí". A ellos se suman los comentarios de otros muchos mitos como Ronaldo y de los los compañeros de la propia selección gala.

El ganador definitivo del premio se conocerá en el próximo 29 de noviembre en París. Esta edición es una de las más especiales, pues apenas hay seguridad sobre quién puede llevarse el galardón y por suponer la recuperación de esta tradición que el curso pasado quedó anulada por culpa de la Covid-19. El hecho de que en 2020 no se diera el Balón de Oro también podría influir a la hora de votar quién se encuentra en el número uno del ranking mundial.

Benzema, que nadie duda de que está entre los cinco primeros candidatos, parece ir acompañado de otros nombres habituales como Leo Messi o Robert Lewandowski. Jorginho, que a nivel individual es quien más títulos ha cosechado tanto con el Chelsea como con Italia, es otro de los aspirantes a llevarse el galardón.

Zidane, desaparecido

La reaparición de Zidane en público no ha pasado desapercibida y no solo por sus palabras hacia Karim Benzema. El entrenador francés sigue sin equipo y apenas hay rumores de hacia dónde hay que mirar para conocer su próximo destino. Todo apunta a que está en Francia y en la selección, más todavía a la vista de las dudas que ha habido con Deschamps pese al triunfo en la UEFA Nations League. Por el momento, desde Inglaterra ya han adelantado su "no" a sumarse al proyecto del Newcastle.

[Más información - Ronaldo: "Mi candidato para el Balón de Oro es Benzema"]

Sigue los temas que te interesan