El cambio de Luka Modric para seguir siendo clave en el Real Madrid

Luka Modric terminó la temporada pasada con más de 3.700 minutos en las piernas. El veterano jugador croata apenas se perdió cuatro partidos con el Real Madrid de Zidane. Una muestra de su importancia en el esquema merengue en un año complicado. Ya con Ancelotti en el banquillo, su situación seguirá siendo la de un jugador fundamental, aunque sus 36 años obligan a dosificar sus apariciones.

El centrocampista ya se ha perdido en lo que va de campaña hasta tres partidos. Dos de ellos por problemas físicos en los abductores y otro por decisión técnica. Pero, al fin y al cabo, todo apunta a que esta campaña sumará menos apariciones que la pasada. Menos, más controladas y con el croata manteniendo ese liderazgo en el centro del campo del Real Madrid. Un cambio necesario del que Ancelotti será partícipe.

Modric renovó hace unos meses hasta 2022. Será, previsiblemente, su última tempoarda como jugador merengue. Una ampliación de contrato sencilla de cerrar y que se venía rumoreando desde hacía tiempo. El croata solo había puesto una condición que, además, había repetido públicamente en diversas entrevistas. Y esta no era otra que la de mantenerse como un jugador importante.

El croata no quería convertirse en un juguete roto. Se negaba a gozar únicamente de un buen contrato en un club como el Real Madrid. "Mientras sienta que soy una parte importante del Real Madrid, me gustaría quedarme. Cuando ese ya no sea el caso, buscaré nuevos desafíos", advirtió hace cerca de un año cuando se le preguntaba por su futuro. Un estatus intocable y más a la vista de su calidad.

Este inicio de temporada suma cerca de 400 minutos en las piernas. Tres ausencias y cinco titularidades. Un partido en el banquillo sin llegar a pisar el terreno de juego. Y un cambio habitual en cada encuentro que hace indicar que Ancelotti no quiere forzarle a encadenar 90 minutos disputados cada fin de semana. Ese plan de rotaciones, sumado al trabajo con Pintus, será una de las claves de Luka Modric en el nuevo Real Madrid.

La sucesión

La gran incógnita en el Real Madrid era saber quién iba a suceder a Luka Modric en el centro del campo. El nombre siempre fue el de Martin Odegaard, pero el noruego renunció a pelear por minutos y acabó marchándose al Arsenal, donde iba a tener asegurado el protagonismo. Sin él, son otros los jugadores que han dado un paso al frente con el objetivo de ocupar ese espacio que dejará y ya va dejando Luka Modric.

Ancelotti, por ejemplo, ha modificado la posición de un Marco Asensio acostumbrado a destacar en punta de ataque. Por el momento ya ejerce como mediocentro y Ancelotti está confirmando que esa será su nueva posición en el Real Madrid. Además del balear, la incorporación de Camavinga ya se ha comprobado que ha sido un éxito y el francés está siendo uno de los comodines más empleados por el técnico italiano.

Las opciones para dar oxígeno a Modric son varias. Sin embargo, es un hecho que el croata deberá cuidarse durante todo el curso. El calendario aprieta, la edad también, y sus 36 años no pueden convertirse en una tortura física. Luka Modric ha entendido su situación y seguirá siendo uno de los jerarcas del Real Madrid aunque sea con menos minutos en las piernas.

