Camavinga desvela cómo se gestó en su cabeza la jugada del gol de Rodrygo ante el Inter de Milán

Eduardo Camavinga está viviendo un sueño en Madrid. El jugador galo llegado desde el Stade de Rennais en el último día del mercado de fichajes ha supuesto una inyección de aire fresco para el equipo de Carlo Ancelotti. Además, ya ha dejado ver su tremenda calidad sobre el terreno de juego con apenas dos ratos de juego.

El centrocampista hizo su debut oficial el pasado fin de semana contra el Celta en el Santiago Bernabéu y nada más salir ya dejó su sello al anotr el cuarto gol del partido. Camavinga estuvo muy rápido y listo para adentrarse en el área y aprovechar un rechace para marcar tras una genial jugada personal de Luka Modric.

En su otro debut, en la Champions con la camiseta blanca, Camavinga volvió a salir desde el banquillo, pero esta vez para ser todavía más decisivo para los intereses del Real Madrid. El jugador galo fue el autor de la asistencia a Rodrygo para que este hiciera el único del tanto del choque, el que daba los tres puntos a un Real Madrid que empezó con victoria su andadura en la Liga de Campeones.

Camavinga celebra con Rodrygo el decisivo gol del brasileño al Inter de Milan REUTERS

Tras el partido, Camavinga se mostró muy contento por otra buena actuación sobre el terreno de juego después de su fichaje por el equipo blanco, lo que podría abrirle la puerta de la titularidad próximamente como parte de las rotaciones de Carlo Ancelotti. Lo que está claro es que Camavinga está demostrando saber aprovechar su oportunidad.

Feliz por el triunfo, Camavinga habló ante las cámaras de BeIn Sports Francia de su influencia hasta ahora en los resultados del equipo: "Trabajo todos los días para rendir en el campo, y estoy contento de haber dado una asistencia y haber marcado. Pero esto no ha hecho más que empezar, ya tenemos otro partido el domingo".

El jugador galo se ha convertido en todo un reclamo para los medios de su país y para muchos aficionados que ahora miran al Real Madrid como un gran club al que seguir ya que ahí juega uno de sus ídolos. Un chico que de momento ha aterrizado de pie en la 'Casa Blanca' a pesar de tener solo 18 años.

Eduardo Camavinga en su debut en Champions con el Real Madrid contra el Inter Real Madrid

La jugada del gol

El centrocampista quiso revelar además cómo se produjo la jugada del gol, una acción que estaba en su cabeza y que ya había diseñado y practicado antes: "La jugada del gol la aprendí y la practiqué en el Stade Rennais, con Mathieu Le Scornet. Me decía que la pasara y que entrara en el área y fuera profundo. Valverde me la dio a mí y yo pude por suerte dársela a Rodrygo para que hiciera el gol".

Por último, Camavinga reconoció que el choque no había sido fácil y que el Inter les había conseguido plantar cara, por lo que fueron tres puntos sufridos y muy disfrutados: "Es verdad que no ha sido un partido fácil, no hemos generado muchas ocasiones y ellos han tenido unas cuantas, pero lo importante es que conseguimos no encajar ningún gol y pudimos ganar el partido".

[Más información: Rodrygo, su idilio con la Champions y el mensaje de Ancelotti: "Es muy frío"]

Sigue los temas que te interesan