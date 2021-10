Modric, en contra del Mundial cada dos años: "Hacen cosas sin preguntar a los jugadores"

No está muy de acuerdo Luka Modric con la gran idea de Gianni Infantino y Arsène Wenger. El mundo del fútbol sigue renovándose y dentro de los diferentes cambios que están sufriendo las competiciones, la más importante, el Mundial, también está a punto de convertirse en una cita bienal. La FIFA lleva bastante tiempo trabajando con esta idea, concretamente desde que Joseph Blatter lo propuso antes del cambio de siglo. Pero estos dos quieren hacerla realidad ahora y los jugadores están en contra.

"Para mí, no veo sentido al Mundial cada dos años. El Mundial es especial porque es cada cuatro años y todos lo esperan tanto. A mí no me gustaría ver un Mundial cada dos años. Pero a nosotros no se nos pregunta mucho. Están intentando hacer cosas sin preguntar a jugadores y entrenadores sobre lo que piensan. Para ser honesto, yo no lo veo, pero no sé lo que va a pasar, de verdad", sentencia un Modric muy certero contra la idea de la Copa del Mundo cada dos años.

La FIFA defendió esta idea respaldándose en los aficionados en septiembre. "La mayoría de aficionados quisiera que la Copa del Mundo fuera más frecuente y de entre esta mayoría, la frecuencia preferida es cada dos años", explicaban. En los últimos días han ido más allá. "La Super Bowl se organiza todos los años, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años? La reputación de un evento depende de su calidad, no de la frecuencia", espetaba un Infantino que hizo enloquecer al público con esta sentencia.

Luka Modric: "Karim Benzema merece el Balón de Oro por cómo ha jugado este año y por su trayectoria"

Por su parte, el director de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA defiende esta nueva idea escudándose en la reducción de partidos. "Lo que propongo es reducir el número de partidos clasificatorios y agruparlos, dar espacio a una competición internacional al final de la temporada y hacer una separación real entre el fútbol de clubes y las selecciones", explicaba la semana pasada en un evento de París. De momento, siguen recabando votos a favor en las federaciones y esta idea podría imponerse en los próximos meses.

