Raúl García: "Entiendo que la gente se equivoque cuando me etiqueta sin conocerme"

Raúl García es uno de los jugadores que se suele considerar temporada tras temporada como uno de los más polémicos de La Liga. Aunque él es otro cuando se aleja de los terrenos de juego. Por eso sabe bien que muchos tienen prejuicios contra él y se limitan a etiquetarle antes de conocerle fuera del campo.

El futbolista ha hablado sobre ello en Radio MARCA Bilbao. Durante la entrevista, el jugador del Athletic Club ha relatado cómo es su vida 'normal y corriente' en Bilbao. Raúl García se trasladó a la ciudad vasca después de vivir en otros importantes lugares de nuestro país como Pamplona o Madrid, al haber militado en las filas de Osasuna y Atlético.

"Intento no dar la nota y pasar desapercibido. Que me vean como una persona normal. Disfrutando de la vida con la familia y los amigos. Sentirse observado y saber que eres futbolista todos los días del año no se puede cambiar, pero estoy orgulloso de serlo aunque cueste un poco más lo de hacer la vida normal. Entiendo que la gente se equivoque cuando me etiqueta sin conocerme. Intento ser un profesional y trabajar bien, teniendo claro que lo importante es la persona", ha comenzado diciendo.

Raúl García ante Alejandro Catena, en el Athletic - Rayo Vallecano de La Liga 2021/2022 EFE

"En Bilbao me ha tocado más vida familiar. Tenemos a los abuelos en Pamplona e intentamos que los niños compartan también tiempo con ellos", ha explicado Raúl García en Radio MARCA Bilbao. En cuanto al futuro... el futbolista tiene contrato hasta final de temporada, podría seguir más tiempo dependiendo de si se cumplen una serie de cláusulas.

"En algún momento habrá que dejarlo, pero de momento estoy bien y está claro que quiero seguir. Vivo el presente y ahora estoy muy bien aquí. No me planteo otras cosas ni, de momento, el día de mañana", ha destacado el jugador del Athletic. Vive el día a día y cuando llegue el momento, será turno para sentarse y decidir qué es lo siguiente.

En el campo

En lo que se refiere al Raúl García futbolista, el navarro ha apuntado que "siempre" ha sido un jugador "al que le ha gustado llegar al área". "Hay que aportar y enseñar lo que no quiere. ¿La edad? Tengo muy claro lo que soy y no hay problema. Sé que siempre habrá gente esperando, para bien o para mal, pero a nivel de trabajo nadie podrá echarme en cara nada. Siempre voy a intentar poner mi granito de arena para que tengamos una gran temporada", ha agregado.

"En Lezama tenemos todo lo que necesitamos para desarrollar el trabajo de la mejor manera posible. Todos los jóvenes del club deben ser conscientes de que están en un sitio en el que hay que aprovechar las condiciones, que igual en otro sitio no habría, para sacar el rendimiento. El fútbol está cambiando mucho. En el fútbol en general la cercanía o esencia de antes se echa de menos, pero el Athletic debe tirar por ese lado. No hay que querer formar en la globalización y tener esa identidad propia", ha sentenciado sobre Lezama.

[Más información: Ya hay horario para el Real Madrid - Rayo Vallecano de La Liga]

Sigue los temas que te interesan