Gavi desvela cómo se enteró de su convocatoria con España y avisa: "Lo daré todo por este país"

El debut de Gavi con la selección española de fútbol ha marcado el triunfo ante Italia. Los de Luis Enrique jugarán la final de la UEFA Nations League y podrán llevarse el primer título desde 2012. Sin embargo, son los minutos y la buena imagen de Gavi los detalles que han quedado destacados tras el encuentro. Horas después de hacer historia, el jugador del Barça ha desvelado cómo se enteró de su convocatoria y qué espera poder hacer con el conjunto nacional.

Gavi, en declaraciones para los medios oficiales de la Selección, ha desvelado que se encontraba en La Masía con el resto de compañeros de la cantera cuando Luis Enrique dio la lista. Fueron estos, sus amigos, los que le adelantaron que el seleccionador había citado su nombre en la lista de convocados para la UEFA Nations League. El impacto no pudo ser mayor, aunque intentaron calmarle desde el primer momento.

"Hasta que no vi la imagen en el vídeo no me lo creí. Estaba en La Masía, me enteré por mis amigos, me lo dijeron ellos", ha confesado. "Me dijeron que estuviera tranquilo y que diera el máximo". Poco después, abandonó Barcelona para enrolarse en la concentración de la Absoluta en busca del título en Italia. Lo que pocos esperaban es que fuera a debutar como titular y en las semifinales.

De hecho, ni él mismo se esperaba salir desde el inicio. "No me lo esperaba, pero estaba atento para cualquier cosa", ha explicado. Una vez en el césped, tocaba disfrutar y demostrar. "Es un orgullo para mí poder ser el jugador más joven de la historia -en debutar con la Absoluta-, representar a mi país y encima con victoria", ha asegurado el joven jugador.

Gavo, además, ha hablado de cumplir un sueño: "Es un sueño escuchar el himno. Siempre he soñado con llegar a la Absoluta". "He intentado siempre ser yo mismo y darlo todo por este país", ha reconocido. Para ello, deberá controlar la euforia y la presión, aunque los consejos de sus compañeros "todos los días" le harán más llevadero todo este proceso.

"Me dijeron que estuviera tranquilo, que jugara como yo sé". Lo hizo y destacó. Luego llegó el momento de las felicitaciones. El joven "tenía muchos mensajes". Y, seguro, alguno haría referencia a su herida en el pecho. Una herida de guerra que ni él sabe cuándo se la produjo: "Creo que fue un agarrón con Verratti, pero no lo sé ni yo. Intento todavía recordar qué jugada fue".

La camiseta la enmarcará junto a la del Barça. Sin embargo, puede que tenga como acompañante el galardón de campeón de la UEFA Nations League si este domingo se logra el esperado triunfo.

