Alaba explica su supuesto interés en ir al Barça: "Recuerdo la charla..."

David Alaba se convirtió en el primer fichaje del Real Madrid para esta nueva temporada. Desde que pasó a ser agente libre, los rumores sobre su incorporación al club merengue se multiplicaron. Y, después de un tiempo, la operación se dio por cerrada aunque no fuera oficial. Pese a ello, desde el entorno del Bayern se ha intentado vincular al central con el FC Barcelona, algo que el propio Alaba ha querido desmentir.

El jugador austriaco, presente con su selección durante este parón, ha respondido a las palabras de Hoeness en las que este aseguraba que Alaba le confesó que quería jugar en el FC Barcelona. El expresidente de Bayern, que no parece haber aceptado que Alaba decidiera abandonar el club germano, generó cierta polémica al desvelar esa supuesta charla con el jugador.

Alaba, sin embargo, ha desmentido esas declaraciones sin aumentar entrar en una batalla contra el exjugador. "Recuerdo la conversación", ha asegurado durante una rueda de prensa con la selección de Austria, aunque sin entrar en detalles. "Fue un poco diferente, no como él dijo que era", concluyó ante las preguntas de los periodistas.

Hoeness, por su parte, fue mucho más tajante semanas atrás. "David -Alaba- me dijo una vez: 'Mi sueño sigue siendo jugar en el Barcelona'. Entonces le dije: '¿Quieres negociar con el presidente o con el administrador concursal?'", llegó a señalar el alemán en una entrevista realizada el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, Alaba parece tener claras cuáles fueron sus intenciones. De hecho, en esta misma comparecencia, ha recalcado que su "primera impresión después de las primeras semanas y meses es muy positiva". "Estoy feliz de estar ahí. Realmente disfruto conociendo una nueva cultura, jugar en otro país y afrontar nuevos retos", ha defendido el jugador austriaco sobre su llegada al cuadro merengue.

La duda sobre si Alaba pronunció o no esas palabras a Hoeness quedará ahí. Lo que es un hecho es que el central no tardó en cerrar su acuerdo con el conjunto capitalino y que acabó recalando en las filas del Real Madrid pese al interés de otros muchos clubes. Entre ellos, cabe recordar, un Bayern que no se tomó bien que Alaba se negara a renovar en diversas ocasiones.

El central austriaco está cumpliendo en este inicio de temporada y se ha convertido en el recambio idóneo de Sergio Ramos. A pesar de encontrarse una defensa completamente diferente, sin Varane ni el central camero, Alaba ha tirado de veteranía hasta ser uno de los fijos e indiscutibles de Carlo Ancelotti.

Morbo del Clásico

Este supuesto interés en el Barcelona será uno de los morbos del próximo Clásico que disputen ambos equipos. Pero, además, habrá que sumarle la presencia del delantero Yusuf Demir. El reciente fichaje del conjunto catalán también es austriaco y Alaba ha destacado que ambos están "muy orgullosos de representar a Austria" en equiops de tal relevancia y que ya están hablando de cara a ese reencuentro en La Liga.

