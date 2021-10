Los problemas del Real Madrid con su once: de Hazard a la crisis de los laterales

Hay un problema en el Real Madrid que se ha hecho evidente con la primera crisis de esta nueva era con Carlo Ancelotti. El equipo no tiene un once titular establecido. También podría decirse que no puede establecerlo, por motivos que más adelante se explicarán. Los últimos tres pinchazos seguidos evidencian que los bandazos dados por los blancos no les han hecho ningún bien.

Con el del Espanyol, el Real Madrid cumplió diez partidos esta temporada. Van ya ocho jornadas de Liga y dos de la Champions League, competiciones en las que ha sumado sus primeras derrotas en la última semana. Si lo del Sheriff fue un accidente, de lo de Cornellá no se puede decir lo mismo. En esos diez partidos, Ancelotti ha alineado diez onces titulares diferentes.

¿Por qué Ancelotti no encuentra continuidad en el equipo? Las bajas están afectando al Real Madrid y el italiano está dando descanso a jugadores como Eden Hazard, Luka Modric o Casemiro que lo necesitan (por físico o edad) o están tardando en arrancar en este inicio de temporada.

Los cambios en el once se han intensificado en los últimos tres choques (un empate y dos derrotas). De Asensio, Modric y Rodrygo, ante el Villarreal, a Miguel, Camavinga y Hazard, ante el Sheriff, y Lucas, Kroos y otra vez Modric, ante el Espanyol. Tres cambios de un partido a otro y cambios de planteamiento como el de este domingo, pasando a un 4-4-2 que acabó siendo trágico.

Hazard, Modric y Casemiro

Ancelotti necesita recuperar varias piezas y, sobre todo, que jugadores que han de ser importantes puedan tener continuidad. El caso más representativo es el de Hazard, que va alternando titularidades y suplencias desde que estuviera en el once en las dos primeras jornadas de Liga, los únicos partidos seguidos que ha jugado de inicio en lo que va de temporada.

Eden Hazard tras ser anulado su gol al Espanyol REUTERS

Luego están los casos citados antes de Modric y Casemiro. El centro del campo está necesitado estabilidad, que es la que le ha faltado al croata en las últimas jornadas tras un gran inicio de temporada. Desde el día del Valencia (hace cinco partidos) también va alternando entre la titularidad y la suplencia. En el caso de Casemiro, que no está acostumbrado a descansar y ya lo ha hecho en dos ocasiones en este arranque de curso, le está costando dar con su mejor nivel.

Ocho partidos cambiando los laterales

Pero si hay un tema que preocupa en el once del Real Madrid es el de los laterales. Contra el Espanyol jugaron Lucas Vázquez, en la derecha, y David Alaba, en la izquierda, y los dos quedaron marcados en la jugada del primer gol perico. Ante el Sheriff ninguno de ellos ocupó las bandas. Lo mismo contra el Villarreal.

Revisando los onces alineados por Ancelotti hasta ahora, no han repetido los mismos laterales en dos partidos seguidos desde las dos primeras jornadas de Liga. Después han llegado ocho encuentros en los que, al menos, una de las dos bandas ha ido variando entre partido y partido.

Dani Carvajal presiona a Goncalo Guedes REUTERS

La cuestión aquí es que Ancelotti echa de menos a Carvajal, que se perdió la primera jornada y se volvió a lesionar contra el Valencia, y a Ferland Mendy, que ni siquiera ha debutado todavía por la lesión que arrastra desde el curso pasado. Los dos teóricos titulares están de baja y a Carletto no le convencen las alternativas como así se ve con sus reiterados cambios en los laterales.

Si bien el parón da tiempo a valorar con más pausa la crisis del Madrid, y por ende se hablará más de ella, también tendrá algo positivo para los blancos y es ese aire que le da para terminar de recuperar a algunos de sus jugadores. Eso sí, habrá que cruzar los dedos para que ninguno de los internacionales vuelva lesionado del parón.

[Más información: El "cambio de actitud" del Real Madrid de Ancelotti: las claves de un giro de 180 grados]

Sigue los temas que te interesan