El escándalo de Ovrebo en el Chelsea - Barça que no se olvida: "Nunca me sentí tan perjudicado"

El 6 de mayo del año 2009, en Stamford Bridge, se vivió el que es considerado por la mayor parte del mundo del fútbol como el mayor escándalo arbitral que se recuerda en la Champions League. En este encuentro, Chelsea y Barcelona se enfrentaron en las semifinales de la máxima competición continental. Pero el gran protagonista del duelo no fue ninguno de los futbolistas, ni siquiera los entrenadores, sino que el árbitro noruego Ovrebo acabó acaparando todos los focos.

Los años han ido pasando, pero nadie olvida lo sucedido. Desde entonces, muchos son los que han dado testimonio de lo que ocurrió en Londres. El último en hacerlo ha sido un José Bosingwa que, en declaraciones para FourFourTwo, ha asegurado que nunca se sintió "tan perjudicado" en aquel encuentro como en el resto de su trayectoria deportiva.

"Lo haría de nuevo, ya que sentí que era una tremenda injusticia. No tengo ni idea de quién eligió a los árbitros, pero la realidad es que no se puede optar por un noruego que había arbitrado siete u ocho partidos en su país para hacerse cargo de una semifinal de la Champions League con tanto en juego. Entre otras cosas, deberíamos haber recibido tres o cuatro penaltis a favor esa noche; nunca me sentí tan perjudicado en toda mi carrera", ha afirmado Bosingwa.

Drogba señalando a Ovrebo por el escándalo arbitral del Chelsea - Barcelona de 2009 Reuters

Bosingwa fue uno de los jugadores que recibió un duro castigo por sus protestas. Cuatro partidos de sanción por los seis que recibió Drogba por lo mismo. Pero no se arrepiente de lo que hizo y del castigo que le impusieron porque el robo dio la vuelta al mundo. Los blues se quedaron fuera de la Champions después de que Ovrebo no pitase varios penaltis, dos de ellos a Drogba, y anulase el gol marcado por Essien en el minuto 9. Iniesta dio la victoria al Barça con su gol en el 93'.

¿Y Ovrebo?

Después de ser señalado, Ovrebo tardó en hablar sobre lo sucedido en Stamford Bridge y cuando lo hizo, no se mordió la lengua: "Ojalá hubiera tenido la ayuda del VAR aquel día. He de reconocer que por dentro estaba hirviendo. Fue en el vestuario donde me di cuenta de lo controvertido que había sido todo. En el espacio de dos horas, pasé de ser un árbitro bastante respetado a convertirme en el tonto más grande del fútbol internacional".

