La Unión Europea no respalda a la FIFA y muestra sus dudas sobre un Mundial cada dos años

El cambio de formato del Mundial de fútbol no cuenta con el respaldo de la Unión Europea. La FIFA quiere instaurar el torneo cada dos años y no cada cuatro, como sucede ahora. Una modificación polémica que ha generado el rechazo de la UEFA y, por el momento, el no apoyo de Europa por las dudas sobre si se respeta el "interés de los aficionados". Un posicionamiento que no favorece a la entidad liderada por Gianni Infantino.

Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea para la promoción del estilo de vida, ha asegurado que comparten "plenamente las dudas de las federaciones nacionales de fútbol europeas sobre la posibilidad de un Mundial bienal". Schinas ha recalcado que "Europa es el epicentro mundial del fútbol" y que, por ello, desde sus instituciones deben "preservar el modelo que respete el interés de los aficionados".

El representante de la Comisión también ha destacado que debe primar "el bienestar de los jugadores y la lógica general del calendario mundial", recalcando que no se tiene que prestar atención "solo a los intereses comerciales". Un movimiento que puede resultar decisivo y que supone una importante pérdida de apoyo por parte de la FIFA. Pese a no existir una negativa tajante, las dudas reconocidas y la crítica al nuevo calendario resultante sitúan a Europa lejos de las ideas de la FIFA.

Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, durante la final de la Eurocopa Mike Egerton / PA Wire / Dpa

Así, la Comisión Europea se suma al posicionamiento de la UEFA, una de las grandes opositoras a un Mundial cada dos años. El organismo que preside Aleksander Ceferin, cuya relación con la FIFA ha ido a menos en los últimos tiempos, se ha mostrado completamente en contra de cambiar el calendario y ha asegurado que celebrar un Mundial cada dos años restaría valor al campeonato.

La UEFA, en un duro comunicado, ha detallado consecuencias negativas en diversos campos: desde la salud de los jugadores hasta el impacto en otras partes "vitales" del fútbol o "el impacto en los aficionados". Además, han detallado las intenciones de la FIFA y las fechas que les han trasladado desde el organismo internacional. "UEFA reconoce que la FIFA ha presentado una propuesta que implica la duplicación de los torneos finales de la Copa del Mundo a partir de 2028, así como los torneos finales de las Confederaciones de 2025", confirmaron en la misma nota.

La tensión de la FIFA

Este conflicto no es el único que tiene abierto la FIFA, que en el último parón de selecciones vio como las grandes ligas europeas se opusieron a cumplir el reglamento por el que es obligatorio ceder a los jugadores citados por las selecciones nacionales. Competiciones como la española, la Premier League o la Serie A emitieron sendos comunicados mostrando su total rechazo a que FIFA hubiera ampliado el parón de la CONMEBOL de 9 a 11 días, lo que supuso un cansancio extra y una falta de margen para entrenarse de nuevo con los clubes.

Este conflicto, en el caso de la Premier League, no se volverá a repetir en el próximo parón. La intervención del Gobierno británico hará que ninguno de los jugadores citados, aunque tengan que ir a países incluidos en la lista roja, tengan que cumplir ningún tipo de cuarentena.

[Más información - El Mundial de fútbol cada dos años: otra guerra entre la FIFA y la UEFA por el poder en el fútbol]

Sigue los temas que te interesan