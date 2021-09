Javier Tebas: "Tenemos que defender a Real Madrid y Barça"

Javier Tebas ha defendido su modelo de La Liga en el World Football Summit. Durante su intervención, el presidente de la patronal ha dejado claro que prefiere equipos menos competitivos en Europa, pero que sean sostenibles económicamente. Es por eso por lo que ha defendido el modelo del Real Madrid y el FC Barcelona delante de todo el mundo, criticando las aportaciones ilimitadas.

Ha sido muy contundente en sus declaraciones. "Nuestros equipos serán menos competitivos en Europa pero serán sostenibles. Tenemos que defender a Real Madrid y FC Barcelona", explicó el máximo responsable del fútbol profesional. Por si fuera poco, ha enviado un 'ataque' al Atlético de Madrid: "No creemos que las aportaciones ilimitadas de capital a un club sea beneficioso".

"En el control económico de la UEFA, no creemos que las aportaciones ilimitadas sean beneficiosas. No estamos de acuerdo ninguno con el modelo hacia el que va la UEFA. Tiene grandísimos riesgos. Tiene que haber aportaciones, pero limitadas, con un control. Se estaría generando un proyecto de Superliga si se pone mucho dinero libremente. No es sostenible el fútbol con esa financiación ilimitada", explica el presidente de LaLiga.

El acuerdo con CVC, una mala solución para LaLiga

Avisa de que ellos no van a cambiar y quieren apoyar a los clubes que siguen perteneciendo a los socios. "Espero que las conversaciones que estamos teniendo con UEFA tengan éxito. Nosotros no vamos a cambiar nuestro modelo. Serán menos competitivos en Europa, pero serán sostenibles. Debemos defender a nuestros grandes clubes como Madrid y Barcelona, que estarán condenados a sufrir en competiciones europeas", sentenció Tebas.

Muy crítico

Tebas ha sido muy crítico con las ideas de algunas asociaciones como la Federación Española, la FIFA o la UEFA. "Hay instituciones con mucha frivolidad. Se montó un lío con los partidos de lunes y viernes. El presidente de la RFEF salió con la bandera de España que parecía Pedro Sánchez. Hay cosas que son innegociables. Me pedía irse casi a la cama con mi mujer. Hay mucha frivolidad que afecta a la industria. Si al fútbol le duele la cabeza ahora que cambiar el formato. Solo lo solucionan con eso. No son creativos. Hay que exigir a FIFA o UEFA para ve si están bien explotados los derechos audiovisuales, si hay normas de transparencia, leyes laborales... Queda mucho que arreglar en el mundo que hacer antes que un Mundial cada dos años", concretó el presidente de LaLiga.

Además, alabó la concrección del acuerdo con CVC. "Es uno de los cuatro hitos más importantes. CVC ya había hecho inversiones en otras competiciones. Este plan va a impulsar a muchos clubes del fútbol español que orgánicamente con sus recursos no iban a poder hacer. La gran mayoría de los clubes están muy contentos. Nuestros competidores están decreciendo y nosotros seguimos creciendo. Ahora tenemos el tender nacional. Este plan va a ser para seguir creciendo los próximos días años", sentenció Tebas.

