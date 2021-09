Emery: "Quedan cinco jornadas y el favorito del grupo va el último"

El Villarreal dejó escapar la victoria en los últimos diez minutos de partido ante el Atalanta. Reparto de puntos en el Estadio de La Cerámica en la jornada inaugural de la Champions League. Sobre ello ha hablado Unai Emery ante los medios de comunicación. El 'submarino amarillo' no fue mejor, pero sí que tuvo opciones de ganar.

Partidazo de Champions

"Ha sido un partidazo y cuando hablamos de un partidazo alegramos a los aficionados de los dos equipos y de otros neutrales. Es algo que se agradece. Después está en cómo quiere uno competir y ser mejor en la competición. Además de sufrir por el vaivén del resultado en contra, a favor, como profesional mi sensación era de fútbol de alto nivel, de talento, de mucho físico y el empate para los dos equipos será algo insuficiente, pero para el espectador habrá sido un partidazo".

Se escapan dos puntos

"Los primeros 20 minutos presagiaban un partido difícil y hasta con tintes dramáticos, pero nos hemos rehecho, hemos generado ocasiones y hemos empatado. Tras el descanso se nos veía con más confianza y con aires de optimismo. El 2-1 nos ha espoleado para tener opciones de marcar el 3-1. Pero con estos equipos que juegan a esto, a que te ataco y te concedo defensivamente, hay que saber jugar los 90 minutos. La expulsión después del empate tampoco nos ha mermado. Aun así, hemos podido ganar en la última jugada del partido con el córner".

Raúl Albiol y Freuler, en el Villarreal - Atalanta de la Champions League 2021/2022 EFE

Público en La Cerámica

"Ha sido un día bonito, nos engrandece y nos hace sentirnos orgullosos del proceso que vivimos en el equipo. El grupo se complica con la victoria del Young Boys ante el United. Pero esto va a ser todo lo que avive el interés y la motivación de este grupo. Esto nos hace redoblar los esfuerzos".

Roja a Coquelin

La tarjeta roja de Coquelin creo que ha sido más producto de la extramotivación, son cosas que debemos trabajar para que no vuelva a ocurrir.

Tercer gol

"He insistido mucho con marcar el tercero porque ellos iban a dejar opciones con espacios atrás para hacer el tercero porque ellos iban a buscar situaciones para empatar, de superioridades y ellos han logrado encontrar esa oportunidad para marcar y ahí se nos ha escapado el partido".

Favorito del grupo

"No descarto sorpresas porque las he vivido en Champions anteriormente y en Europa League. Los equipos tienen un extra de motivación y el Young Boys ha jugado mucho tiempo con uno más. No cambia nada porque el Young Boys va líder, pero quedan cinco jornadas y el favorito va último. El grupo se reduce más en cuanto a las posibilidades porque el Young Boys entra de lleno con una motivación grande. Y la dureza del grupo aumenta".

