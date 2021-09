Lopetegui: "No estamos contentos con el arbitraje, tres penaltis, una expulsión..."

El Sevilla no pudo pasar del empate ante el Red Bull Salzburgo. Partido loco el que se celebró este martes en el Sánchez Pizjuán. Hasta cuatro penaltis señalados y tan solo dos marcados. Además de la expulsión de En-Nesyri porque, según el colegiado, fingió una pena máxima. Sobre todo ello habló Lopetegui en rueda de prensa.

¿Enfadado por el resultado?

"Siempre salimos a por los tres puntos, pero no puedo estar enfadado. Todas las dificultades que se pueden juntar en un partido, las hemos tenido. Hemos dominado a un buen equipo, con mucho ritmo y muy buenos jugadores. Entramos muy bien al partido y la primera bofetada vino en forma de penalti, y después la segunda. Con la expulsión en la segunda parte, jugar un tiempo en Champions con uno menos, es complejo. Con todas las dificultades, el equipo ha hecho un gran esfuerzo y hemos podido, y hemos merecido, ganar".

Penaltis evitables

"No desconectamos para nada. Los rivales son todos buenos, mira lo que ha pasado con el Manchester United. El equipo ha salido enchufado, hicimos unos buenos primeros 20 minutos y sin haber sufrido nos han castigado con tres penaltis que seguramente podríamos haber evitado".

Valoración del trabajo del árbitro

"Ha intentado hacer su trabajo, pero no estamos contentos. Tres penaltis, la expulsión que, me dicen, era fuera de juego previo de Youssef, algunas tarjetas que pudo sacar al Salzburgo y a nosotros, nos la sacaban a la mínima..."

Apoyo de la afición sevillista

"En este tipo de situaciones y con un hombre menos, tener el aliento del equipo ayuda mucho. Ese aliento extra el equipo lo agradece, sin ninguna duda".

Ivan Rakitic

El centrocampista croata fue el goleador del Sevilla en el estreno en la Champions League 2021/2022 y también habló ante el micrófono de Movistar Liga de Campeones después del encuentro. "Ha sido un partido muy raro, sinceramente, con tres penaltis en contra y casi 40 minutos con uno menos", comenzó diciendo Rakitic.

"Tenemos que estar contentos con el empate y con el trabajo. Al final parece que estuvimos más cerca de conseguir el segundo que ellos, pero no podemos hacer tres penaltis en la Champions, tenemos que aprender de eso. Creo que es un récord, tres penaltis en 36 minutos, creo que nunca me había pasado", agregó el croata.

Ivan Rakitic celebra su gol con el Sevilla en la Champions League 2021/2022 Reuters

El centrocampista continuó explicando que, en su opinión, estuvieron "bien en el partido", pero que ellos "llegaban arriba y penalti". "Llegaban de nuevo y el segundo, y el tercero ya era para reírse. Por suerte no entraron dos y hay que aprender rápido de eso", afirmó el futbolista.

Por último, habló sobre que fuese él y no En-Nesyri el que ejecutó el penalti: "Entiendo a En-Nesyri. Es delantero y vive de los goles, me parece muy bien que tenga esas ganas y hambre, y en otro momento lo chutará él, no hay problema. Somos un equipo y lo importante es que el mío ha entrado".

