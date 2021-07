Mourinho 'incendia' Inglaterra: no se muerde la lengua con el favor del árbitro y el VAR

Europa es un clamor por lo ocurrido este miércoles en la prórroga del Inglaterra - Dinamarca. El penalti pitado sobre Raheem Sterling, que acabaría en gol de Harry Kane tras el rechace, divide a los aficionados entre los que creen que lo era y los que no. Para muchos se trató de una vergüenza que se señalara pese al VAR y, aunque no es tan expresivo, José Mourinho se ha unido a los que piensan que no era penalti.

Mourinho, que durante la Eurocopa está dando su opinión en TalkSport, ha criticado al árbitro Makkelie y el VAR por pitar ese penalti sobre Sterling que dejó en bandeja el partido a Inglaterra. El técnico portugués, que nunca se muerde la lengua, mostró su sincera opinión pese a lo que representa su figura en el fútbol inglés e incluso hablar desde un medio inglés-

"Lo digo como lo veo. Quizá mi opinión no guste, pero eso nunca es penalti. Ganó el mejor equipo, Inglaterra mereció ganar. Inglaterra estuvo fantástica, pero para mí nunca es penalti eso", dijo con claridad sobre la acción de la pena máxima.

José Mourinho, durante un partido con el Tottenham Hotspur Clive Brunskill / PA Wire / Dpa

Y siguió: "Dinamarca jugó de la forma en que esperaba que jugara, hasta sus límites. Inglaterra estuvo muy bien y sin duda merecieron ganar el partido. Pero no entiendo que el VAR no llevara al árbitro a la pantalla ni a. Para mí nunca es penalti eso"

"El equipo danés estaba muy cansado en la prórroga. Los jugadores estaban absolutamente al límite. Inglaterra tenía una situación fantástica para moverse como lo hizo. Pensé que Inglaterra ganaría en la prórroga. Pero como gente de fútbol, no estoy contento con ese penalti", concluyó.

Habló Sterling

La acción está siendo muy comentada y esto es lo que dijo Sterling tras el partido: "Entré en el área y sacó la pierna, me tocó y es un penalti claro", dijo el delantero británico a la cadena británica ITV.

"Ha sido una gran actuación, tuvimos que meterle mucha intensidad tras el primer gol, el primero que nos marcan en el torneo. Nos reagrupamos y mostramos un gran espíritu de equipo para remontar y ganar el partido", analizó sobre el partido.

"Ha sido difícil ponerse por detrás en el marcador. Tuvimos que ser pacientes, porque sabíamos que con nuestro físico, nuestra agresividad y nuestra energía, sería cuestión de tiempo que los derribáramos", añadió.

"Esto es otro paso en la buena dirección. Pero en cuanto volvamos al vestuario, se acabó, hay que concentrarse en el domingo".

