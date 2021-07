Ranieri se rinde a la 'resurrección' de España: "Ahora da miedo"

Cómo ha cambiado la situación de España en apenas unos días. El equipo de Luis Enrique pasó de hacer dos malos partidos ante Suecia y Polonia y estar cerca de quedarse fuera de la Eurocopa a ser ahora uno de los equipos a seguir y que podrían colarse en las semifinales del torneo.

Después de ganar a la débil Eslovaquia con goleada y convencimiento, la moral del equipo español cambió totalmente. Jugadores como Álvaro Morata o Unai Simón se han reivindicado a pesar de alternar fallos con aciertos, y ahora el rumbo del conjunto nacional es otro claramente. Soñar con el título ya no es una utopía.

Así lo ve al menos Claudio Ranieri, mítico entrenador italiano, quien ha analizado la situación actual de la Selección, del técnico nacional Luis Enrique y de algunos nombres propios que están protagonizando la resurreción del equipo español. De hecho, la eliminación de Francia en octavos final frente a Suiza y que ha dejado, a priori, un cruce más asequible para los cuartos de final, sitúa a España como uno de los grandes nombres junto a Bélgica o Italia. De ahí debería salir un posible rival para las semifinales.

Yann Sommer, héroe de la selección de Suiza en el partido ante Francia de octavos de la Eurocopa 2020 Reuters

Ranieri ha concedido una entrevista a La Gazzetta dello Sport donde ha analizado en profundidad al combinado nacional: "España se ha reencontrado a sí misma después de un inicio complicado que estuvo ligado al tema de la Covid-19. Luis Enrique tuvo el mérito de insistir con Morata y Álvaro se lo devolvió. Los jóvenes han ganado confianza y ahora España da miedo".

El histórico técnico italiano pone en duda que esta selección pueda repetir los éxitos de la gran España de hace unos años, pero de momento le da su cuota de favoritismo: "No sé si estos jugadores repetirán a Xavi e Iniesta, pero hay mucha calidad. España estuvo espectacular por momentos contra Croacia y me gustó su reacción en la prórroga. España es favorita, pero los favoritos no siempre ganan".

Las opciones de Bélgica

Por otro lado, también habló de otro gran equipo que sigue vivo en la Euro y que de momento no ha sucumbido como le ha sucedido a grandes rivales como Francia, Portugal, Alemania o Países Bajos. Bélgica puede ser en estos momentos el rival a batir gracias a su enorme nómina de estrellas. Sin embargo, bajas como las de Hazard, De Bruyne o Castagne puede empezar a jugar un importante papel en su contra cuando se acerquen los momentos decisivos.

Eden Hazard y Thorgan Hazard celebran el gol del segundo ante Portugal REUTERS

"De Bruyne es la mente. Lukaku, que está realizando una maravillosa Eurocopa, es el brazo. La poesía es Hazard. Un campeón y un chico de oro al que le tengo especial cariño por el gol que le marcó al Tottenham hace cinco años, y que permitió a mi Leicester proclamarse campeón de Inglaterra. Cuando fui a ver a Sarri al Chelsea, le di las gracias y nos reímos. Eden tiene un don especial: sigue teniendo el espíritu de un jugador de la calle". Así ha demostrado su confianza Ranieri en el jugador del Real Madrid, que se marchó tocado en el partido ante Portugal.

