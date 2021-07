Laporta vuelve a politizar el Barça: "Me alegro por los indultos"

Joan Laporta y su directiva trabajan a todo gas para conseguir un nuevo acuerdo con Leo Messi que vincule al capitán al equipo unos años más, aunque ya lo tendrán que hacer con el argentino en el paro. En cualquier caso, parece que el abogado catalán no solo está pensando en la continuidad de su jugador. Pasó por 'El Transistor' de Onda Cero para la despedida de José Ramón de la Morena y en la entrevista habló de una cuestión de actualidad: los indultos a los políticos catalanes presos.

El presidente del Barça mostró su alegría por los "indultos" concedidos a los condenados por el proceso independentista catalán y aseguró que le "ilusiona el entendimiento" con el Gobierno español para poder alcanzar una solución en Cataluña: "Me alegro por los indultos, me ilusiona el reencuentro, el entendimiento, el respeto, muchas cosas... y veo que se ha sido valiente con el indulto y me gustaría que esto afectara a los exiliados. Hay que encontrar soluciones para vivir mejor todos. Estoy en esa línea".

Laporta siempre se ha mostrado muy claro con la situación de los políticos presos, como lo hizo en octubre de 2019 cuando criticó el comunicado del Barça donde se posicionaba en contra de la prisión para los condenados por sedición y lo calificaba de "poco comprometido". "Falseando la realidad no habla de presos políticos, y es incompleto porque no anuncia ningún acto o gesto de apoyo a los presos políticos y a sus familias", exponía el presidente que no había vuelto a la carrera electoral en ese momento.

De hecho, cuando en 2018 Pep Guardiola utilizaba el escaparate de la Champions League para solicitar la libertad de los presos, así como la de la Premier League donde le sancionaron por llevar el lazo amarillo, Laporta lo alababa: "El posicionamiento de Guardiola por los presos políticos me ha parecido extraordinario. Me ha parecido propio de un valiente, de una persona con sentimiento. Personas como él que se posicionen así hablan muy bien de la persona que es". Además, avisaba que si fuera presidente como ahora, se posicionaría "en la vía democrática".

