Así se deciden los mejores terceros en la Eurocopa: cómo se elaboran los cruces de octavos

Los terceros clasificados van a dar mucho que hablar en esta Eurocopa. España, después de los dos primeros empates, está pendiente de lo que suceda con esta ecuación ya que un empate le podría obligar a estar entre estos equipos que se crucen, en todos los casos, con un primer clasificado en los octavos de final. Son muchas las peculiaridades que hay que tener en cuenta, pero lo trascendental es conseguir la mayor cantidad de puntos posible.

Si hubiera empates a puntos, se resuelven por el marcador en común, no por la diferencia de goles. En caso de que hayan empatado el duelo en común, entonces se usaría la diferencia de goles. Si también empatan en esta cifra, se desempata por los goles anotados en los partidos en común. Por último, entre rivales del mismo grupo, si se llega con todos estos factores empatados, se contarían los goles anotados en partidos de visitante. Entre los terceros de diferentes grupos, sería la diferencia de goles la que marca la diferencia.

Los octavos de final se jugarán entre el sábado 26 y el martes 29, pero todavía tienen que superar esta última jornada todas las selecciones. La definición de estos octavos es clara en la mayoría de los cruces, ya que hay otros que todavía se tienen que determinar.

España pelea un balón en el centro del campo Reuters

Segundo Grupo A vs Segundo Grupo B, sábado 29 de junio en Amsterdam

Ganador Grupo A vs Segundo Grupo C, sábado 29 de junio en Londres

Ganador Grupo C vs Tercero Grupo D, E o F, domingo 27 de junio en Budapest

Ganador Grupo B vs Tercero Grupo A, D, E o F, domingo 27 de junio en Sevilla

Segundo Grupo D vs Segundo Grupo E, lunes 28 de junio en Copenhague

Ganador Grupo F vs Tercero Grupo A, B o C, lunes 28 de junio en Bucarest

Ganador Grupo D vs Segundo Grupo F, martes 29 de junio en Londres

Ganador Grupo E vs Tercero Grupo A, B, C o D, martes 29 de junio en Glasgow

Pero el quid de la cuestión está en los cuatro terceros que jugarán esta ronda de octavos. En función de qué grupo lleguen, se jugarán de una manera o de otra.

Así se determinan

Si los terceros son del A, B, C, D: 1B vs 3A | 1C vs 3D, 1E vs 3B, 1F vs 3C

Si los terceros son del A, B, C, E: 1B vs 3A | 1C vs 3E, 1E vs 3B, 1F vs 3C

Si los terceros son del A, B, C, F: 1B vs 3A | 1C vs 3F, 1E vs 3B, 1F vs 3C

Si los terceros son del A, B, D, E: 1B vs 3D | 1C vs 3E, 1E vs 3A, 1F vs 3B

Si los terceros son del A, B, D, F: 1B vs 3D | 1C vs 3F, 1E vs 3A, 1F vs 3B

Si los terceros son del A, B, E, F: 1B vs 3E | 1C vs 3F, 1E vs 3B, 1F vs 3A

Si los terceros son del A, C, D, E: 1B vs 3E | 1C vs 3D, 1E vs 3C, 1F vs 3A

Si los terceros son del A, C, D, F: 1B vs 3F | 1C vs 3D, 1E vs 3C, 1F vs 3A

Si los terceros son del A, C, E, F: 1B vs 3E | 1C vs 3F, 1E vs 3C, 1F vs 3A

Si los terceros son del A, D, E, F: 1B vs 3E | 1C vs 3F, 1E vs 3D, 1F vs 3A

Si los terceros son del B, C, D, E: 1B vs 3E | 1C vs 3D, 1E vs 3B, 1F vs 3C

Si los terceros son del B, C, D, F: 1B vs 3F | 1C vs 3D, 1E vs 3C, 1F vs 3B

Si los terceros son del B, C, E, F: 1B vs 3F | 1C vs 3E, 1E vs 3C, 1F vs 3B

Si los terceros son del B, D, E, F: 1B vs 3F | 1C vs 3E, 1E vs 3D, 1F vs 3B

Si los terceros son del C, D, E, F: 1B vs 3F | 1C vs 3E, 1E vs 3D, 1F vs 3C

[Más información: Las cuentas de España para pasar a octavos en la Eurocopa: qué puede pasar en la última jornada]