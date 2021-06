El misterioso mensaje de Keylor Navas ante la inminente llegada de Donnarumma al PSG

Gianluigi Donnarumma se convertirá en portero del PSG en las próximas horas. Después de ser relacionado con el FC Barcelona o la Juventus de Turín, el guardameta se marchará de la Serie A para desembarcar en el Parque de los Príncipes. En principio, se comprometerá con el conjunto parisino hasta mediados de 2026 y cobrará 10 millones por temporada, igualando casi la ficha que percibe actualmente Keylor Navas, que renovó en este 2021 hasta 2024.

El costarricense no parece estar muy feliz con estos rumores. Keylor ha subido una historia a Instagram donde se puede entrever un mensaje a los que no valoran su estancia en la entidad francesa. "Regala tu ausencia a los que no valoran tu presencia", escribe el exjugador del Real Madrid. La publicación ha recibido muchas reacciones entre la afición del PSG que lo ven como una indirecta a la dirección del equipo. No cabe duda de que se viene un gran debate en la portería.

Ni Keylor ni el internacional italiano aceptarán ser suplentes y eso a la larga le puede dar más de un dolor de cabeza a Pochettino. Pese a los rumores que habían circulado al respecto, parece que no se le buscará una salida en forma de cesión. En el otro lado de la moneda, ya se rumorea con una marcha premeditada del costarricense con tres frentes abiertos: AC Milan, Manchester United y Juventus. Parece mentira que, tras su renovación, pueda salir tan solo un par de meses después de su rúbrica.

El mensaje de Keylor Navas en su cuenta de Instagram

La llegada de Donnarumma ha sido un golpe de autoridad para el PSG, que ha fichado a uno de los porteros con más futuro del fútbol europeo. Mino Raiola, su agente, tenía claro que no podía seguir en el Milan. El italiano pasará el pertinente reconocimiento médico con el conjunto francés en la misma concentración Azzurra. Los parisinos siguen dando golpes en el mercado después de que anunciaran la llegada de Georginio Wijnaldum esta semana pasada.

[Más información: "Zidane no quería que Keylor Navas se fuera del Real Madrid, es el mejor portero del mundo"]