La última pista de Buffon sobre su futuro

Gianluigi Buffon tiene cuerda para rato. O quizás no. La decisión la tomará en los próximos días, porque el veterano portero italiano no descarta ninguna posibilidad. A sus 43 años, se ha ganado el derecho a elegir su camino. Y el todavía jugador de la Juventus de Turín tiene claro que se guiará según la ilusión que le genere cada proyecto. Lo único que sabe es que no será en el club de su vida, una Vecchia Signora en la que no ha terminado como titular sino relegado al banquillo.

El arquero aseguró hace unas semanas que su carrera en la Juventus había concluido de manera definitiva. "Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus", anunció en redes sociales. El mito, esta vez sí, se marchaba para no volver. Sin embargo, dejaba la puerta abierta a fichar por otro equipo. Pretendientes, dada su trayectoria, no le iban a faltar.

Sin embargo, desde entonces no ha dado ningún detalle concreto. Buffon ha sido soltando pequeñas pista, pero sin concretar si seguirá jugando o si finalmente se retirará del fútbol profesional. Y hasta su entorno más cercano ha confesado que tiene propuestas de diferentes países, por lo que las cábalas sobre dónde se le verá el curso que viene no son pocas ni sencillas.

I titoli di coda perfetti per un finale da favola. 🤍🖤 pic.twitter.com/4Q3Z9adJuj — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) May 23, 2021

En su última comparecencia, realizada durante un acto benéfico en Italia, ha vuelto a recalcar que no tiene ninguna decisión en firme, aunque en esta ocasión sí ha puesto plazo para tener una postura clara y definitiva. "¿No está Dida en forma? Quizás esté mejor que yo, podría jugar otros dos años", ha llegado a bromear al ver al exportero.

El calendario final

"No tengo ni idea, tengo que pensarlo durante los próximos 15 días. Si decido elegir un camino, debo tener motivación y entusiasmo, no tengo prisa. Soy una persona serena", ha recalcado durante el acto en palabras recogidas por Tuttosport. Y es que, según Buffon, "hay momentos en los que hay que dar un paso atrás" porque es "lo correcto".

"Hubo un final digno y eso fue lo único que me interesó. En la Juve me convertí en un hombre de niño", ha detallado. Durante esta última temporada en la Vecchia Signora, a la que llegó tras un intento en el PSG, ha disputado tan solo 14 partidos. El último, y que ha servido como cierre de su etapa en la Juventus, fue ante el Sassuolo en la antepenúltima jornada. Encajó un gol, pero ayudó a sumar tres puntos claves.

En 15 días, y después de haber concluido todas las competiciones, Buffon hará pública su decisión final. Retirarse a los 43 años o probar suerte en otro equipo para seguir alargando su leyenda. Un debate que deja con la duda al gran aficionado italiano y que tendrá gran relevancia dada la historia del portero.

