Buffon se despide: "Cada comienzo tiene un final..."

Gianluigi Buffon dice adiós a la Juventus de Turín y esta vez de manera definitiva. Después de una aventura en el PSG para después regresar a la Vecchia Signora, el veterano portero italiano ha sido un habitual suplente y esto le ha llevado a la decisión de dar un paso a un lado y separar su camino de la entidad bianconera.

El guardameta se despide a través de su cuenta de Instagram de la Juventus, en la que jugado durante dos etapas diferentes. Lo que todavía no ha confirmado es que pasará después, si continuará su carrera en otro club o si, finalmente, optará por colgar los guantes.

Antes de eso, Buffon ya había confirmado en beIN Sports su decisión de dejar al gigante de Turín. "Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus", había asegurado el portero de 43 años.

Ver esta publicación en Instagram

"Cada comienzo también tiene un final. Y este es el final de mi segunda vez en la Juve. Una decisión tomada, madura y comunicada desde hace meses. Pero no es una decisión fácil. Porque no es fácil cortar este cordón, que es mi historia, mi alegría, mis lágrimas, mi casa. Pero me pregunto qué momento ha llegado. No hay una gran gratitud. Lo di todo. Recibí más. El tiempo que vendrá es todo para escribir. Y vivir. Siempre, hasta el final", ha escrito 'Gigi' en sus redes sociales.

Fin de ciclo

Buffon ha afirmado así que ha dado "todo por la Juve". "También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo", ha confesado en beIN Sports. Preguntado sobre el siguiente paso, el portero ha señalado que puede "dejar de jugar o seguir", todo dependerá de si encuentra "una situación" que le estimule o "una experiencia de vida diferente".

La Juventus no pudo ganar el Scudetto esta temporada y sobre ello también ha hablado 'Gigi' Buffon: "Nos faltó continuidad. En los partidos contra los 5-6 mejores equipos de la Serie A, a menudo, ganamos, pero perdimos algunos puntos estúpidos. Este equipo debe madurar y crecer desde el punto de vista del carácter".

Para terminar, el guardameta italiano ha defendido a Cristiano Ronaldo: "Tengo una gran relación con él. Me cae muy bien. Ha hecho un 'saco' de goles, como todos los años. El problema es que uno resalta cuando el equipo logra cosas importantes y, si no es así, uno también se resiente".

