Buffon busca una salida de la Juventus en verano

43 años y toda una leyenda en activo en el mundo del fútbol. Pero Gianluigi Buffon no lo está teniendo fácil. De ser indiscutible a un rol de habitual suplente en la Juventus de Turín. Algo que habría cansado ya al veterano guardameta, que medita irse de la entidad bianconera al final de la presente temporada.

Al menos eso es lo que aseguran varios importantes medios de Italia. Desde La Gazzetta dello Sport a Tuttosport, en el país transalpino señalan que 'Gigi' ya piensa en salir de Turín para buscar un equipo en el que pueda volver a saborear las mieles de la titularidad, ya sea en el Calcio o en el extranjero.

Todo viene por su situación en el equipo turinés. Diez partidos ha disputado en lo que va de temporada 2020/2021. Cinco encuentros en la Serie A, cuatro en la Coppa y uno en la Champions League. Precisamente, el duelo disputado en la máxima competición continental fue en la victoria de la Juve frente al Barcelona.

Gianluigi Buffon, en un calentamiento de la Juventus de Turín Reuters

Buffon ya jugó en el PSG, pero después de esta etapa en el Parque de los Príncipes, decidió volver otra vez a la Juventus de Turín. Dos temporadas más y una pérdida de peso dentro de la rotación que no se equipara con sus sensaciones, ya que a su edad se encuentra a la perfección para seguir jugando al máximo nivel.

Un broche de oro

Lo que busca 'Gigi' es cerrar su carrera profesional con un broche de oro y no colgar los guantes como suplente. En estos momentos no se encuentra a gusto en el equipo italiano. Su relación con sus compañeros sigue siendo buena, igual que con Pirlo, pero no quiere que esto se desgaste si se prolonga su situación.

Según informan desde Italia, el escenario ideal para Buffon es encontrar un equipo en el que cohabitar con un portero joven con el que poder alternar en portería y ayudarle a crecer. En los últimos meses se había hablado de la opción del Oporto, asumiendo ser una especie de 'heredero' de Casillas.

La decisión todavía no está tomada. Pero en la cabeza de la leyenda italiana ya se barajan diferentes opciones para su futuro. Su última palabra llegará después de la final de la Coppa frente al Atalanta, competición en la que juega como titular, el próximo 23 de mayo. Si no llegan ofertas seductoras, el portero tampoco descarta colgar las guantes de manera definitiva.

