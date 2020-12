Buffon y el calvario que le atormenta por una dura derrota: "Me despierta muchos lamentos"

Buffon no olvida la final de Cardiff. Foto: Twitter (@ChampionsLeague)

La carrera de un futbolista como Buffon está repleta de grandes partidos con enormes victorias y triunfos, pero también con alguna dolorosa derrota. Incluso los mejores, como el portero italiano de la Juventus, pasan por momentos que marcan sus carreras en el aspecto más negativo posible. Algo así le sucedió durante su breve etapa en el PSG.

El guardameta italiano, histórico del conjunto turinés, pasó un año en el conjunto galo, a pesar de que luego retornó al equipo de su vida para tener un papel mucho más secundario. Sin embargo, durante aquel año en la ciudad de la luz, Buffon vivió una de sus derrotas más amargas tal y como ha reconocido en una entrevista concedida al medio francés L'Equipe.

Fue en un partido perdido en el Parque de Los Príncipes de Champions, contra el Manchester United. El encuentro correspondía a la vuelta de los octavos de final de la máxima competición continental, viejo sueño del PSG desde que desembarcó en la ciudad la millonaria inversión del gobierno de Catar. Aquel duelo de la temporada 2018/2019 supuso una tremenda derrota del conjunto parisino por 1-3 con doblete de Lukaku y otro tanto de Rashford.

Entrenamiento del Paris Saint Germain Julien de Rosa Agencia EFE

Así lo recuerda Buffon: "Es un partido en el que pienso al menos tres o cuatro veces por semana. Me despierta muchos lamentos. Estaba seguro de que esta temporada habríamos llegado a la final, de eso estaba seguro. En Manchester ganamos un partido enorme por 2-0 con goles de Kimpembe y Mbappé, con una gran demostración de fuerza".

"Lamentablemente me culpo de un error increíble. Un fallo que, con la experiencia que tuve, no debería haber cometido. Creímos que era un trámite y me dejé llevar. Era como si ese partido fuera de poco valor porque ya habíamos ganado 2-0 en el partido de ida y ellos, los pobres, tenían dos jugadores disponibles y nueve jóvenes".

Buffon asegura que aquella noche, el equipo parisino se dejó llevar por la euforia de un resultado favorable y que jugaron el partido con un exceso de confianza, sin dar valor al rival y sin la tensión necesaria: "No era el Buffon habitual. No tenía la fuerza ni la energía y yo también me dejé llevar".

Gianluigi Buffon durante un partido con el PSG REUTERS

Una derrota clave

El guardameta de la Juventus e histórico de la selección italiana asegura que aquel error les hizo aprender. Tanto a nivel personal como a nivel colectivo, esos fallos se cometen pocas veces, pero pueden marcar significativamente una carrera. Él ya tenía mucha experiencia cuando llegó a París, pero el equipo no. Por ello, cree que también el PSG aprendió de aquella derrota y por eso ahora muestran una cara completamente distinta.

"No le falta nada al PSG. Es un gran equipo que puede ganar contra cualquiera. Es uno de los pocos equipos que puede vencer a todos sus rivales. Si hubo un peligro entonces era dar algunas cosas por sentadas. Pero con la llegada de Leonardo, que tiene una cultura italiana, este tipo de riesgo ha desaparecido". Así lo ve Buffon, que siguió desde la distancia como en la última edición de la Champions los parisinos rozaron el título al caer derrotados en la final contra el Bayern Múnich.

[Más información: Neymar cierra su 2020 en el PSG: polémicas racistas, un contrato histórico y un mensaje a Messi]