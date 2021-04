Pirlo: "La Superliga Europea es un desarrollo para el mundo del fútbol"

El anuncio de la creación de la Superliga Europea está dejando opiniones para todos los gustos. A favor o en contra, los rostros más famosos del planeta fútbol continúan decantándose de un lado o de otro. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Andrea Pirlo, entrenador de la Juventus de Turín.

Hay que recordar que la Vecchia Signora es uno de los socios fundadores de la Superliga. Pirlo, en rueda de prensa, ha señalado que el propio Agnelli mantuvo una cumbre con el vestuario para explicarles todo el proyecto y que será el presidente el que hable en su momento sobre el torneo.

"El presidente nos habló del proyecto esta mañana, nosotros estamos tranquilos y pensamos en el presente. La Superliga será un desarrollo para el mundo del fútbol, una novedad", ha reconocido para señalar que es Agnelli el más apto para explicar todo lo que rodea al campeonato continental: "Lo hará mejor el presidente".

Pirlo y Cristiano Ronaldo EFE

El técnico bianconero ha querido pasar página a continuación para señalar que ahora están pensando "en el Parma", su próximo rival. Un duelo para el que está de vuelta Cristiano Ronaldo, quien tuvo descanso ante el Atalanta por molestias en el muslo. "Ronaldo estará, jugarán él, Buffon y también Dybala, que debe recuperar ritmo", ha sentenciado Pirlo.

"Salvar el fútbol"

Florentino Pérez, como presidente de la Superliga Europea, ha dado la cara y ha asegurado que la creación de esta competición tiene como objetivo único el de "salvar el fútbol". "Lo que han dicho no es verdad. Han dicho que es una liga para los ricos y no es verdad, es una liga para salvar el fútbol basada en la solidaridad. Pero si a usted le dicen que los ricos serán más ricos y los pobres más pobres, pues claro que se pensará esto", ha asegurado el dirigente.

"Vamos a explicarlo todos, que vamos a salvar el fútbol y vamos a ser solidarios porque si no va a desaparecer el fútbol. Y esto no lo vamos a consentir. Es la posibilidad para salvar el fútbol, para salvar a los grandes, medianos y pequeños. Nosotros nos debemos a las 4.000 millones de personas en el mundo que aman el fútbol. A Boris Johnson le han contado que la Premier va a desaparecer y esto no es verdad. Esto va a favor del fútbol", ha explicado en el plató de El Chiringuito.

